Central y Lanús, por el mismo objetivo

Rosario Central recibe, en el Gigante de Arroyito, a Libertad de Paraguay. El partido, por la cuarta jornada del Grupo H de la Copa Libertadores, comenzará a las 19. El Canalla es uno de los punteros del grupo y buscará los tres puntos que lo dejen en la siguiente fase del torneo.

Con un once alternativo pensando en este duelo crucial, el equipo de Jorge Almirón viene de igualar 1-1 con Tigre en la última jornada disputada en el Torneo Apertura y quedó 4° en la Zona B de la Liga. Rosario Central quedó emparejado con Independiente para disputar los playoffs el fin de semana, y será local en el Gigante de Arroyito.

En tanto que Lanús visita esta noche Always Ready, en Bolivia, por la cuarta fecha del Grupo G, en busca de un triunfo que le permita afianzarse.

El encuentro comenzará a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Municipal El Alto y será televisado por Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro será el peruano Robert Pérez.