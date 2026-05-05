Riestra va por su segundo triunfo en la Sudamericana

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En una verdadera prueba de fuego, Deportivo Riestra busca su segundo triunfo en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Gremio de Porto Alegre por la cuarta fecha del Grupo F.
El partido se disputará desde las 19 en el Estadio Pedro Bidegain y contará con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar, mientras que su compatriota Ulises Mereles estará en el VAR, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. Además, la televisación estará a cargo de DSports.
El equipo dirigido técnicamente por Guillermo Duró viene de empatar 0-0 con Lanús, el pasado sábado en condición de visitante, en el marco del partido pendiente de la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con este empate, los del barrio porteño del Bajo Flores cerraron este certamen en el último lugar del Grupo A con 11 puntos.
Para este partido ante el tres veces campeón de América, el entrenador, con pasado en Emelec de Ecuador, prepara dos modificaciones. Entre ellos se encuentra el ingreso de Gabriel Obredor por Gonzalo Flores en el mediocampo y el del uruguayo Antony Alonso por Mauro Smarra en la delantera.
Por su parte, el equipo comandado por el portugués Luis Castro viene de empatar 0-0 con Athletico Paranaense, en condición de visitante, por la décimocuarta fecha del Brasileirao que lo tiene en el puesto número 14 con 17 unidades.
Con lo que respecta a su andar en la Copa Sudamericana, Gremio debutó perdiendo 1-0 con Montevideo City Torque en Uruguay, venció 1-0 a San Lorenzo de Paraguay en condición de local y empató 0-0 en su visita a Palestino en Chile.
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