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Deportes |A PARTIR DE LAS 23

El Santo busca encaminar su clasificación en Ecuador

El Santo busca encaminar su clasificación en Ecuador
5 de Mayo de 2026 | 03:21
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San Lorenzo visita a Deportivo Cuenca esta noche a partir de las 23 en la altura de Ecuador, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana. El partido contará con la transmisión televisiva de ESPN y el arbitraje del chileno José Cabero.

El Ciclón viene de caer 2-1 ante Independiente por la última jornada del Torneo Apertura. Sin embargo, a pesar de la derrota, el conjunto dirigido por Gustavo Álvarez se aseguró el pase a los octavos de final.

Respecto a su andar en la Copa, el Santo viene de igualar 1-1 frente a Santos en el Nuevo Gasómetro y se encuentra líder del grupo con 8 puntos, secundado por su próximo rival que cuenta con una unidad menos.

Con relación a lo estrictamente futbolístico, en el último entrenamiento de ayer, realizado en el predio de Ciudad Deportiva, el entrenador probó con cuatro cambios, a diferencia del último partido: Teo Rodríguez Pagano en el carril izquierdo en lugar de Mathías De Ritis, a Rattalino en lugar de Gulli y a Nahuel Barrios en el lugar de Reali.

Otra novedad importante se da en el arco. Orlando Gill, ya recuperado de una molestia muscular, volverá a la titularidad y reemplazará a José Devecchi. El regreso del arquero le devuelve al equipo una pieza que había sido fija antes de su lesión.

Por su parte, Deportivo Cuenca, llega a este partido tras vencer 2-1 a Técnico Universitario por el campeonato local. Mientras que por la competencia internacional igualó en cero ante Recoleta.

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Con estos condimentos, los Gauchos de Boedo buscarán sumar de a tres en la altura ecuatoriana para encaminar de alguna forma su clasificación a la próxima instancia de la Copa.

 

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