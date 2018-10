Comerciantes y vecinos de la nueva sede de la Uocra temen que les “tomen el barrio”

Están inquietos por la constante presencia de afiliados que se adueñan de las veredas. No quieren que pase lo de la avenida 44

Comerciantes, vecinos, empleados de reparticiones oficiales están preocupados porque creen que puede volver a crearse la misma escenografía que se había instalado en 44 entre 4 y 5 donde estaba la sede de la Uocra La Plata, que desde julio pasado está en 50 entre 3 y 4.

En una zona que está en pleno crecimiento comercial, quienes apostaron por instalar sus emprendimientos en ese barrio temen que la inversión pueda truncarse o corra riesgos.

“Se forman grupos de 20, 30, 60, 100 personas, en distintos horarios y no sabemos qué hacen en el lugar, porque permanecen horas y horas. En cualquier gremio vas a hacer un trámite y te vas del lugar, no te quedás todo el tiempo”, dijo uno de los vecinos que se comunicó con este diario.

La permanencia de un grupo de afiliados a la Uocra local durante varias horas a lo largo de cada jornada lleva a situaciones no deseadas para el barrio.

Algunos frentistas apuntan que “quienes se quedan en el lugar orinan en los frentes de las viviendas y algunos comercios, hostigan a las chicas y jóvenes que pasan por el lugar y la gente empieza a cambiar el recorrido de su rutina para tratar de evitarlos”.

Fuentes del gremio indicaron que “se trata de una costumbre que cuesta desarraigar. Acá sólo pueden dejar el curriculum y no tienen más que hacer porque no se les da trabajo a nadie. No hay más bolsa de trabajo. Dejás tus datos y si una empresa nos pide ayuda para conseguir obreros, principalmente aquellos especializados en alguna tarea, le acercamos los datos y es la empresa la que los convoca”.

También aseguraron en el sindicato que “ya les explicamos que no esperen nada en la zona, porque no se les dará nada. Pronto se colocará un cartel para informar explícitamente que no hay vacantes por otorgar. Tampoco habrá más entregas masivas de bolsones de Navidad y Fin de año”.

Además, se indicó que “hay custodia policial en la sede, y funcionan cámara s de monitoreo en las que nunca se comprobó que haya consumo de alcohol, molestias a la gente que pasa por la zona, bailes, o situaciones que pueden generar algún problema”.

QUIEREN HABLAR CON EL INTERVENTOR

Según aseguraron comerciantes y vecinos que viven en los alrededores de la actual sede de la Uocra La Plata, la intención es dialogar con el interventor del gremio y plantearle que se instrumente algún mecanismo para que no siga la permanencia en los alrededores del sindicato”.

Fuentes vinculadas al sindicato de la construcción expresaron que “la policía no le puede decir a la gente que se vaya si no comete un delito, una infracción o tiene una conducta que merezca que se retiren. Comprendemos la inquietud de algunos vecinos, pero no podemos hacer nada más de lo que hacemos porque se le explica a la gente e igualmente se quiere quedar en la vereda del sindicato, en la de enfrente o de la cuadra. Muchos están habituados a eso y creen que por la permanencia van a tener un privilegio o acceso a una fuente laboral y nosotros no tenemos nada que ver porque las contrataciones las resuelven las empresas”.

ZONA EMERGENTE

La nueva sede de la Uocra está en una de las zonas emergentes de la Ciudad. Al lado del gremio está la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de la Cámara de Senadores. También a metros del sindicato se encuentra el edificio del Centro Naval; en frente, hay oficinas dependientes del Ministerio de Educación de la Nación; hay un par de tiendas, dos inmobiliarias, consultorios odontológicos y una panadería. Y a pocas cuadras hay distintos locales del rubro gastronómico.