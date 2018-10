El fiscal Moldes dice que Cristina debería perder los fueros y quedar detenida

El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, sostuvo que la ex presidenta Cristina Kirchner debería perder los fueros parlamentarios para quedar "inmediata y efectivamente detenida", una vez que ese Tribunal de apelaciones resuelva si confirma el procesamiento que se le dictó en la causa por los "cuadernos de la corrupción K", según consta en un dictamen del fiscal al que accedió Télam.

"Es precisamente la resolución de esa Cámara, un doble conforme", dice Moldes, "la que habilitará, ante un más que previsible pedido de desafuero, la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita investigada y procesada en autos por ese grave ilícito resulte inmediata y efectivamente detenida", sostuvo el fiscal en el dictamen presentado ante los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

La sala I de la Cámara Federal inició ayer las audiencias para revisar el fallo del juez federal Claudio Bonadio, que procesó a la actual senadora de Unidad Ciudadana como supuesta jefa de una asociación ilícita con prisión preventiva, aunque esto último no se concretará mientras tenga fueros parlamentarios.

Los camaristas Bruglia y Bertuzzi escucharon en audiencia al abogado del detenido ex funcionario Rafael Llorens, quien pidió la excarcelación y reclamó que se dicte la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley del arrepentido en el caso de los cuadernos del ex chofer del Ministerio de Planificación Oscar Centeno.

Además fijarán un cronograma de audiencias para aquellos procesados cuyos abogados pidieron exponer de manera oral.

Moldes, por su parte, presentó un escrito en el que respaldó lo hecho por sus pares en la causa, Carlos Stornelli y Carlos Rivolo, y reclamó procesamientos por cohecho y que se ratifique en su mayor parte lo decidido por Bonadio. Respecto al delito de cohecho, que los fiscales reclaman para algunos empresarios procesados por dádivas, Moldes sostuvo que "parece absurdo suponer que los empresarios que acordaron con los más altos funcionarios del gobierno entre los años 2003 y 2015 y que se beneficiaron con ello, simplemente hayan obsequiado dinero a los funcionarios en el sentido definido por la norma legal cuestionada".

Para el fiscal ante la Cámara hubo "una clara existencia de un acuerdo venal y corrupto" con funcionarios del kirchnerismo en busca de un "lucro indebido" con la obra pública.

El representante del Ministerio Público fiscal, en diálogo con radio Mitre, aclaró que la detención de Cristina deberá producirse "una vez logrado el desafuero" en el Congreso Nacional, por lo que aseguró que "yo hago mi trabajo, ahora los senadores deberán hacer el suyo". Moldes remarcó: "Yo creo que corresponde el desafuero, está habilitado, y los senadores tienen que hacer su trabajo", y señaló que "no soy un extraterrestre que dejé estacionado en la esquina el ovni, y sé las dificultades políticas, pero la política es mutable. No es una fotografía pétrea, inmodificable. En consecuencia, algunos tenemos la obligación de, día a día y repitiendo lo que creemos que justo y necesario, trabajar para que algún día suceda".

En este punto, se refirió a la resolución que absolvió al ex presidente Carlos Menem en la venta de armas a Ecuador y Croacia. "Allí se puso fin a una investigación de 23 años, algo absolutamente inaceptable, y lo que digo es, a las partes involucradas en esta instancia, a la Cámara, a los defensores, a los que están pidiendo prórroga, yo no voy a pedir prórroga, porque la celeridad en la Justicia que con tanta razón se nos reclama, se arregla trabajando", aseguró el fiscal.

Y agregó: "Así que puse a toda la gente trabajar el fin de semana, y dije, yo me presento el miércoles como sea, por qué es la forma en que las cosas no se retrasen y cortar con las 'manganetas' y artilugios de los estudios jurídicos, que no son más que fábricas de prescripción de la acción penal".

Moldes remarcó sobre el tema: "Lo que digo en esta resolución es, eso pasó (dilación en la Justicia), bueno, en esta causa que no pase y que cada uno cumpla su función con su papel y sus obligaciones procesales que le corresponden, en tiempo y forma". Apuntó además que "tenemos un recurso de apelación que interpusieron los fiscales (Carlos) Stornelli y (Carlos) Rívolo", y "tenemos un acuerdo con los lineamientos generales de esta resolución de ( el juez, Claudio) Bonadio que corona dignamente toda esta etapa de la investigación, que es importantísima y que es probablemente la más importante y más grande que recordemos en la historia judicial argentina".