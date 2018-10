Melania Trump se considera la “persona más acosada del mundo”

| Publicado en Edición Impresa

Melania Trump dijo que podría ser “la persona más acosada” del mundo a juzgar por lo que “la gente dice de mí”. La primera dama de EE UU habló en una entrevista de TV en la que promovió su iniciativa Be Best (sé el mejor), que enfrenta el acoso virtual. Además, señaló -sin dar nombres- que hay personas en la Casa Blanca en las cuales ni ella ni el presidente pueden confiar, y agregó algunas de ellas ya no trabajan allí”. (AP)