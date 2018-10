Mirá la foto por la que le cerraron la cuenta a la "abuela más sexy del mundo"

Gina Stewart es considerada la "abuela más sexy del mundo". Ella tiene 48 años y nació en Australia. Su famoso mote se lo pusieron sus usuarios de Instagram a raíz de las fotos que publica a diario. Lo cierto es que su popularidad no fue suficiente para que el monitoreo de esa red social censurada una de sus imágenes.

La fotografía de Stewart no violaba los términos de servicio de Instagram, pese a que en esta aparecía desnuda. La razón de ello se encuentra en que esa red social es bastante cuidadosa por la forma en la que se presenta el pecho femenino. “Sí, Instagram la eliminó (la fotografía) porque decía que no cumplía con sus pautas. Pero las pautas dicen que no se mostraron pezones en la imagen, por lo que he pedido a Instagram que la vuelva a publicar. El desnudo es una toma lateral y mi cabello me cubre”, explicó la protagonista de esta historia.

No conforme con ello, a Gina le borraron la cuenta temporariamente pero cuando logró recuperarla la foto en cuestión no ha vuelto a ser publicada por la red social.

Por lo pronto, Gina sigue esperando a que Instagram vuelva a publicar la imagen, la cual sí puede verse en Twitter. En la red social del pajarito, sus seguidores han mostrado su respaldo hacia la modelo.

¿Quién es Gina Stewart? Tiene cuatro hijos y un nieto, lo que no le impide lucir una figura envidiable. Tal es su popularidad, que a principios de este año llegó a la final del Maximest Finest Australia, certamen de belleza en el que dejó atrás a muchas modelos más jóvenes. Además apareció en numerosas revistas ya siendo abuela, lo que habla de su vigencia.

Mirá otras imágenes impactantes de la "abuela más sexy del mundo".