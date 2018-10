¡Qué pesadilla! Ganó Brasil y los memes no se hicieron esperar

Las cargadas de los vecinos empiezan a inundar las redes tras el triunfo por 3 a 2 y la clasificación a la final de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputan en Buenos Aires



No importa si en fútbol Argentina y Brasil se enfrentan por un Mundial, Eliminatorias o por los Juegos Olímpicos. Las derrotas son terribles para uno y otro bando y esta vez le tocó ganar a los brasileños, que celebran no sólo el 3 a 2 sino también la clasificación a la final para disputar el oro de estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Los vecinos además festejan con el sabor particular de ganarle a Argentina en su casa y ante su público. Como es costumbre tras el clásico sudamericano, los memes ya empezaron a inundar las redes sociales.