Lluvia de medallas para todos los gustos

Tres preseas doradas aportaron entre Los Pumitas, con el Rugby Seven; Nazareno Sasia, en lanzamiento de bala y Fausto Ruesga, en la especialidad de básquet de volcadas. Bronce para el golf mixto y tiros de tres

Una jornada inolvidable vivió el deporte argentino al sumar tres medallas doradas y dos de bronce en el noveno día de competencia de los Juegos Olímpico de la Juventud Buenos Aires 2018.

Una de las medallas doradas más festejadas fue la del seleccionado masculino de rugby, Los Pumitas, que en la modalidad Seven se impuso en la final a Francia por 24 a 14 (ver más Pag 12).

Por su parte, el basquetbolista bahiense Fausto Ruesga quedó primero en el concurso de volcadas y se llevó el oro al superar al ruso Nikita Remizov.

En lanzamiento de bala de 5 kilos, el atleta argentino Nazareno Sasia festejó la presea de oro al imponerse en la general con 21,25 metros.

En cuanto a las medallas de bronce, la primera fue para Sofía Acevedo en la modalidad lanzamiento de triples celebrada en el Parque Urbano de Puerto Madero.

En tanto, en la prueba de equipos mixtos de golf, la dupla compuesta por los argentinos Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira festejó el tercer puesto en el Club Hurlingham.

Como quedó dicho, Nazareno Sasia, en lanzamiento de bala, se quedó con la medalla de oro. No hay dudas que fue un torneo brillante: marcó las mejores marcas tanto en la primera serie como en la segunda y, con un acumulado de 43.19 (21.94 en la primera y 21.25 en la definitoria) se consagró campeón olímpico de Buenos Aires 2018.

El joven de 17 años, era una de las grandes promesas y cumplió. Detrás dejó al chino Jialiang Xing (41.74), que se quedó con la medalla de plata, mientras que el podio lo completó el italiano Alessandro Carmelo Musci (41.43).

Sin medalla se quedó el bielorruso Aliaksei Aleksandrovich (41.24), que había sido el segundo de la primera serie pero estuvo flojo en la segunda.

“La verdad es que apuntábamos a esto en los entrenamientos. La mente estaba en sacar un buen resultado acá”, afirmó Nazareno. Y reveló lo que sintió después de ganar la prueba: “Abrazarme con mi familia es el verdadero premio después de llegar hasta acá. Estoy muy contento por lo que logré”.

Cabe recordar que hace una semana, Sasia también hizo historia al quebrar el récord sudamericano U-18 de lanzamiento de bala dos veces en una misma jornada.

Tras sacarle una ventaja de 72 centímetros al segundo, Nazareno habló con la prensa y su nombre se viralizó rápidamente en las redes sociales. Es que el entrerriano sorprendió a todos con sus saludos. “Un saludo para mi abuela y para Juan Román Riquelme”, había dicho el joven lanzador de bala.

Nazareno Sasia ganó la presea de oro en lanzamiento de bala con una marca de 21,25 mts

En tanto con personalidad, carisma, creatividad, virtuosismo e improvisación, el bahiense Fausto Ruesga, se llevó la medalla de oro. El chico de desplegó toda su magia en la competencia de volcadas y se consagró en una tremenda definición ante el ruso Nikita Remizov. Ruesga y Remizov sumaron un total de 81 puntos con sus tres volcadas. En el desempate, el joven de nuestro país tuvo una destacada actuación que le valíó la medalla.

Los jurados, entre ellos el entrenador del seleccionado nacional, Sergio Hernández, fallaron en favor de Ruesga, quien terminó festejando con el gran número de público presente en el Parque Urbano. El argentino apeló a sus compañeros y a objetos como los carros en los que se guardan las pelotas y a una camilla. También incorporó a Sofía Acevedo (integrante del equipo de femenino de básquet 3×3 de Argentina) y a un niño del público, a participar de las volcadas.

Por su parte, Sofía Acevedo ganó la medalla de bronce en la competencia de lanzamientos de tres, al anotar 8 puntos en 48 segundos y 10 centésimas. La medalla de oro quedó en manos de la francesa Mathilde Peyregne, con 9 tantos en 49:4 y la de p--lata se la llevó la checa Katerina Galickova, con 8 en 43:6.

“Estoy muy contenta. Es fantástico tener una medalla en las manos. Es algo que no se puede describir con palabras. Me caracterizo más por mi tiro que por otra cosa, es lo hago siempre. Así que tanto no me costó”, agregó Acevedo luego de la premiación.

Individualmente no se dio, pero unidos fueron explosivos y vivieron un día soñado. Ela Anacona y Mateo Fernández de Oliveira terminaron en el tercer lugar del golf combinado, en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018 con una excelente actuación. La medalla dorada fue para Tailandia; mientras que la plateada se la quedó Estados Unidos.

Luego de la consagración y con las medallas de bronce en sus manos, los jóvenes contaron sus sensaciones. La primera en dialogar fue Anacora: “Creo que nos ayudó mucho estar pacientes y estar uno apoyando al otro”.

La dupla argentina, que compitió en mixtos, quedó tercera posición con 273 golpes, mientras que la tailandesa necesitó 268 y los estadounidenses 269.

El siguiente en expresar su felicidad fue Fernández de Oliveira, quien resaltó: “En los momentos malos estaba bueno tener a alguien al lado y por ese motivo hicimos las cosas bien, dentro de todo”.