Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía

Piden que Alberto Fernández vaya a juicio por violencia de género

Piden que Alberto Fernández vaya a juicio por violencia de género

El expresidente Alberto Fernández, en la mira de la justicia / web

15 de Agosto de 2025 | 02:39
Edición impresa

El fiscal federal Ramiro González firmó el requerimiento de elevación a juicio oral contra Alberto Fernández, a quien acusa de ejercer violencia física y psicológica contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yáñez, durante más de una década. La acusación incluye lesiones graves y leves, amenazas y coacciones, todas agravadas por el vínculo y por haberse cometido en un contexto de violencia de género.

De prosperar, Fernández se convertirá en el primer expresidente argentino en afrontar un juicio oral por este tipo de delitos. La querella ya adelantó que no aceptará salidas alternativas como la probation o acuerdos económicos: exige que el caso sea debatido públicamente ante un tribunal.

El alcance de la investigación

La causa se inició tras una revelación periodística que mostró fotos de lesiones en el brazo y el rostro de Yáñez, tomadas en 2021, cuando Fernández era presidente y residía en la Quinta de Olivos. Las imágenes, enviadas por WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, fueron la primera prueba documentada de las agresiones.

El expediente no se limita al período presidencial. Incluye hechos anteriores a la llegada a la Casa Rosada y posteriores a la finalización del mandato. La fiscalía sostiene que hubo una violencia sostenida en el tiempo, marcada por “una relación asimétrica de poder” en la que el imputado ejerció hostigamientos, humillaciones, indiferencia, controles y destrato.

Delitos y pena prevista

El juez federal Julián Ercolini procesó a Fernández por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, doblemente agravados por el vínculo y por mediar violencia de género, más amenazas coactivas. La Cámara Federal porteña confirmó ese procesamiento en abril de este año.

La fiscalía sostiene que hubo una violencia sostenida en el tiempo por parte de Alberto F.

LE PUEDE INTERESAR

El Concejo local aprobó una App para controlar la recolección de residuos

LE PUEDE INTERESAR

Fuerza Patria sin definición en los primeros lugares

En caso de ser declarado culpable, las penas previstas para este conjunto de delitos —en concurso real— van de 3 a 18 años de prisión. La fiscalía subrayó que la gravedad de los hechos y el contexto de violencia de género impiden contemplar beneficios procesales que eviten el juicio oral.

Coacciones y silenciamiento

Según el dictamen fiscal, Fernández habría ejercido presiones para impedir que Yáñez denunciara los hechos, amenazándola con afectar la manutención y la tenencia del hijo en común. Estas coacciones, sumadas a las agresiones, llevaron a que inicialmente la causa fuera archivada, hasta que en agosto de 2024 la ex primera dama decidió impulsar la acción penal.

El fiscal González señaló que el caso encuadra como un asunto de derechos humanos de las mujeres, lo que obliga a evaluar la prueba teniendo en cuenta las dinámicas de violencia en el ámbito privado y las situaciones de vulnerabilidad de la víctima.

Las pruebas reunidas

La investigación incluyó testimonios de médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares y allegados a Yáñez, así como registros de ingreso y egreso de la residencia oficial, documentación médica, historias clínicas, videos y mensajes de WhatsApp.

El peritaje sobre el teléfono de Fernández, solicitado por él mismo, corroboró la autenticidad de comunicaciones que la defensa había intentado cuestionar. Para la fiscalía, el material reunido prueba que el exmandatario ejerció violencia de manera sistemática desde al menos 2016.

Un juicio sin precedentes

La presentación de González de 180 páginas concluye que “ya no existe nada más que discutir en la etapa preparatoria” y que el caso debe resolverse en un juicio oral y público. El juez Ercolini, en resoluciones anteriores, le había pedido al exmandatario que dejara de “dilatar lo inevitable” y se prepare para dar explicaciones ante un tribunal.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

El expresidente Alberto Fernández, en la mira de la justicia / web

Estas imágenes de Fabiola Yáñez resultaron clave en la causa / web

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes ganó 1 a 0 en Asunción ante Cerro Porteño y queda muy bien perfilado para definir la serie en UNO

¿Este viernes 15 de agosto es feriado o día no laborable? Qué confirmó el Gobierno y quiénes descansan

Así quedarán los sueldos de estatales y docentes con la oferta de aumento salarial de la Provincia

EL DÍA EN PARAGUAY. La previa copera de los hinchas en Asunción

La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
+ Leidas

Internado por un ataque en el Albert Thomas

Agustín Creevy: “Di todo y estoy feliz de terminar acá”

Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores

VIDEO. Indefinidamente desalojados: el drama de los vecinos del depósito

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Los detalles de la denuncia de nutricionistas contra el influencer Santiago Maratea

Piensa en el Taladro y en las posibles modificaciones

Micros, estacionamiento, basura y más: así funciona La Plata este viernes no laborable
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO.- “Son peor que el narco”: en La Plata, Milei apuntó al kirchnerismo

Se define la lista de los candidatos libertarios, con Espert a la cabeza

Crece la tensión en la UCR bonaerense: se cayó la Convención de urgencia

Golpe al “Señor del Tabaco”: declaran constitucional el impuesto mínimo a los cigarrillos
Policiales
“La Vuelta de Obligado”: el delito apuró el final de un plan turístico
García Furfaro buscó autorización para producir más medicamentos
En un sector de City Bell arrecian los robos y los vecinos exigen medidas
Vestido de policía, raptó a una menor de 12 años
Quién era “Fernandito”, el hombre que murió en la vereda de Ringuelet
Espectáculos
Se supo: Tini Stoessel y Rodrigo De Paul firmarán un acuerdo para proteger sus fortunas antes del casamiento
Jennifer Aniston: “La muerte de Matthew fue lo mejor”
Pappo, según Juanse: “El Carpo no se puede relatar, es de otra galaxia”
VIDEO. The Beatles: a 60 años del concierto que cambió la música para siempre
Alberto Cormillot: “Vivo cada día como si fuera el último”
Deportes
Estudiantes se reinventó y sueña en la Copa Libertadores
Orfila podría repetir el mismo once en el Lobo
“Es mentira que le voy a hacer juicio a Boca”
La serie quedó abierta: River empató con Libertad
Racing busca regalarse una alegría ante Tigre
Información General
¿Por qué se rindió Japón?: a 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en el frente del Pacífico
Argentinos y redes: entre la atracción y el estrés
Hijos de cartoneros brillaron en un examen
Furor por los primeros Juegos Mundiales de Robots Humanoides
Los números de la suerte del viernes 15 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla