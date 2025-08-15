Denuncia de la UIF pone en la mira a Santiago Caputo

La Unidad de Información Financiera (UIF) denunció ante la Justicia la filtración de un reporte secreto sobre un posible caso de lavado de activos que involucra a Zefico SA, una empresa que tiene como único empleado al asesor presidencial Santiago Caputo.

La presentación fue realizada por el titular de la UIF, Paul Starc, quien informó que recibió una comunicación alertando sobre la “presunta existencia de una filtración de información confidencial” correspondiente a un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Por ley 25.246, este tipo de informes son de carácter reservado.

Según el organismo, el ROS filtrado hace referencia a movimientos de cientos de miles de dólares que ingresaron a Zefico SA, propiedad de Pablo Costa, entre abril y junio de este año. Caputo, figura central en el entorno de Javier Milei pese a no tener cargo formal, aparece como el único trabajador registrado de la firma.

Starc ordenó además un relevamiento interno en el área de Tecnología de la Información para determinar quiénes accedieron al sistema de inteligencia financiera. El informe interno concluyó que ningún agente de la UIF consultó el ROS en cuestión, salvo por una instrucción expresa del propio titular para corroborar su existencia y deslindar responsabilidades.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía Federal N°4, a cargo de Carlos Stornelli. Starc señaló que tomó conocimiento de la filtración el martes y que la constató cuando el diario La Nación publicó un artículo sobre el caso. En su presentación, también solicitó que el empresario Pablo Costa sea citado a declarar.

En un comunicado, la UIF advirtió que la difusión de informes sensibles “viola la ley y daña la confiabilidad del sistema de reportes” que sustenta la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Además, subrayó el impacto negativo que este tipo de hechos puede generar en la cooperación internacional.

La denuncia llega en un contexto particular: la UIF está bajo la órbita de control de Caputo, quien tuvo un rol decisivo en la designación de Starc en reemplazo de Ignacio Yacobucci.

El asesor presidencial también mantiene influencia en otros organismos estratégicos, como ARCA, la SIDE y áreas clave del Poder Ejecutivo.