El rugby consiguió otro oro y los platenses Lucio Cinti e Ignacio Mendy, fueron protagonistas

Los créditos de Los Tilos y La Plata Rugby aportaron muchísimo en el título Olímpico que consiguió el equipo de Lucas Borges

Por RODRIGO CHAGARAY

Había que verlos festejar junto a su familia y los amigos del club...a ellos. Sí, a ese grupito de jugadores y entrenadores que hace ya casi tres años habían comenzado en soledad y con bajísimo perfil, el trabajo de preparación, con interminables concentraciones a lo largo y lo ancho del país.

SE PREPARARON Y CONCENTRARON FUERTE EN NUESTRA CIUDAD

En una de sus últimas concentraciones, justamente aquí en nuestra ciudad, aprovechando las espectaculares instalaciones que tiene La Plata Rugby-varias veces estuvieron aquí-, el entrenador del equipo Lucas Borges (Puma de Bronce en Francia 2007) le había dicho a este diario: “Entrenar a estos chicos tan jóvenes, es una responsabilidad mayúscula. Todo el staff y la Unión están muy comprometidos para que todo salga bien, realmente jugar los Juego de Buenos Aires será un gran desafío”, aclaró el ex jugador formado en el club Pucará. Y vaya que lo fue: Los Pumitas, en su versión de Seven, se consagraron campeones Olímpicos...invictos!!!

Y la presencia platense fue determinante: porque dos de los jugadores titulares, se formaron en el rugby de nuestra ciudad. Y tras la brillante consagración en la sede La Boya del CASI, hablaron con este medio para explicar todas sus sensaciones.

“ES REALMENTE ESPECTACULAR”

El que arrancó con los testimonios, fue Ignacio “Kiki” Mendy; hijo de un ex puma como Cristian Mendy y quizás uno de los jugadores con mayor proyección del rugby local : “Estoy muy feliz por haber logrado esto, es algo único y encima por haberlo hecho ante todos mis amigos y la familia, es realmente espectacular. Estoy muy feliz”.

Kiki Mendy, jugador formado en el Barrio Obrero ya debutó en la Primera de Los Tilos y hasta se dio el lujo de anotar un try en su debut. Además, ya jugó un Mundial junto a Los Pumitas dando ventaja, ya que el máximo torneo mundial juvenil es para chicos de edad de 20 años.

Mendy, que ayer anotó un try, festejó la consagración rodeado del afecto de su familia y de toda su camada (La M-19 de Los Tilos que pidió postergar el duelo frente a San Cirano para estar presentes en el CASI)

“CORONAMOS TRES AÑOS DE TRABAJO CON EL TÍTULO”

El que tomo la posta “platense” de declaraciones fue Lucio Cinti, el representante canario en el campeón olímpico: “Estuvo todo buenísimo, haber coronado estos tres años con el título, fue de lo mejor que nos pudo haber pasado. Que tu gente esté presente, le dio a todo un plus extra al título” reconoció el jugador de La Plata Rugby.

Cinti, que debutó en Primera este año frente a Liceo Naval, además dijo que: “Fue una tarea de menor a mayor, fuimos partido a partido y a Francia, lo habíamos analizado con el partido en la fase de grupos; no se nos escape nada y se notó en la cancha, fuimos superiores, no dejamos dudas”, analizó finalmente “Lucho”, hijo del recordado Hugo, ex jugador de la entidad canaria.