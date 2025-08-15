Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $8.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA para controlar

Política y Economía |Financiamiento

Mayor apretón monetario del Central para absorber pesos

Mayor apretón monetario del Central para absorber pesos

José Calero

15 de Agosto de 2025 | 02:31
Edición impresa

Ante las dificultades para conseguir financiamiento en el mercado, el Banco Central decidió endurecer con fuerza su política de controles sobre el sistema financiero, obligar a los bancos a dejar inmovilizados hasta el 50% de sus tenencias en pesos, y aplicar severos controles y multas en caso de que las entidades incumplan esta nueva norma.

Los pesos de la licitación del miércoles el gobierno buscó reabsorberlos en forma inmediata, en medio de esta delicada coyuntura, para que haya operaciones sobre el mercado cambiario.

Lo hizo a través del incremento de encajes remunerados con nuevos títulos públicos que serán suscriptos el lunes próximo, a través de una nueva licitación del Tesoro.

Estas movidas reflejan las dificultades que tiene la administración de Javier Milei para lograr financiamiento, ante la proximidad de las elecciones de septiembre en provincia de Buenos Aires, donde existe una fuerte paridad, según los últimos sondeos.

Ayer, a través de la Comunicación A 8302, el BCRA elevó en 5 puntos porcentuales los encajes bancarios en pesos, de manera que pasan de 45% a 50% del total de las tenencias en pesos en las entidades financieras.

Para “captar” esos pesos hacia la financiación del Tesoro, el Central permitirá que 5 puntos porcentuales de esos requerimientos sean cubiertos con los bonos que surgirán de la “licitación express” que anunció la Secretaría de Finanzas para el lunes próximo, luego del bajo porcentaje de renovación del miércoles. El hecho de haber tenido que convocar a una licitación de apuro, refleja las dificultades financieras que tiene el gobierno.

Un lanzamiento de campaña cerrado a los periodistas

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, precisó que esta licitación será exclusiva para bancos y siempre y cuando utilicen su propia cartera, con el fin de evitar movimientos especulativos.

Se ofrecerán los siguientes títulos: una letra (con tasa) TAMAR, que paga alrededor del 50%, y vence a tres meses y medio, el 28 de noviembre próximo.

A su vez, los bancos pueden optar entre dejar esos pesos a tasa cero en el BCRA, o adquirir una letra en pesos, pero recién cobrarla tras las elecciones de octubre.

En esta línea de endurecimiento de la política monetaria, el BCRA cambió la forma de medir los encajes.

Los bancos ya no podrán reportar un promedio mensual de la plata que tienen que pedir como efectivo mínimo, sino informar a diario sus tenencias, de tal forma de tener un control más férreo sobre lo que las entidades hacen con la plata.

Si alguna entidad se sale de línea e incumple, quedarán expuestas a partir del lunes a afrontar una multa que duplica a la actual.

Esa multa, según confiaron fuentes del sistema financiero, triplica el valor de la tasa TAMAR calculada sobre el promedio de todas las entidades.

¿Qué buscan Caputo y Santiago Bausili, el titular del BCRA?.

La nueva estrategia implementada por el equipo económico es “no dejar pesos sueltos que puedan hacer daño”, en un contexto de fuerte volatilidad.

La apuesta del equipo económico es mantener a raya el dólar a como dé lugar, para tratar de que la divisa no vuelva a sufrir un recalentamiento como en agosto, a costa de un mayor endurecimiento monetario.

Analistas de sistema financiero dijeron que hay ciertas dudas sobre el camino que está tomando el equipo económico, y hasta hablan de cierta “pérdida de transpareciencia”.

Otras fuentes fueron aún más lapidarias y aseguraron que Caputo y Bausili “con estas medidas desconciertan a los inversores”.

 

