Encuesta: ¿Cómo hacen los platenses para llegar a fin de mes?

En diálogo con el noticiero de Imagen Platense, platenses responden cómo se las ingenian para llegar a fin de mes.

"Cuesta, cuesta mucho. Hay que medirse. Vas reduciendo las cosas día a día. En el último tiempo subió mucho la carne, la verdura. A mí me ayuda mi hija cuando no llego, pero pienso en la gente con chicos, que no se les puede sacar la comida", expresó una mujer.

"No se puede vivir así. No alcanzan los sueldos. Se ve en la comida, en los servicios", consideró otra.

"Los precios están para arriba. Me preocupa el litro de leche. Yo llego bien, pero me asusta a los que se les puede complicar", indicó una docente jubilada de la provincia de Buenos Aires.