Platenses con diabetes salen a asistirse entre ellos frente a la crisis sanitaria

Aseguran que los hospitales no están entregando insulinas ni insumos, y que muchas obras sociales redujeron la distribución de tiras reactivas para controlar la glucemia. Organizan bancos para ayudar en casos de urgencia

| Publicado en Edición Impresa

Nicolás Maldonado

Aunque reconoce que en las farmacias de los hospitales siempre ha faltado alguna droga o insumo para la diabetes, Micaela Pazos (28) asegura que en los últimos meses la situación “se complicó mal”. “Ahora en el Policlínico no te dan ni siquiera insulina. Obviamente no es culpa de la gente del Hospital: a ellos no les mandan desde el ministerio de Salud. Para no interrumpir el tratamiento tuve que recurrir a la ayuda de una asociación civil -cuenta-. Así vivimos hoy los diabéticos que no tenemos obra social”.

Micaela, que recibe su insulina gracias a la ayuda de la Asociación APOYAR, es una de las tantas personas con diabetes que reconocen estar teniendo serias dificultades para acceder a un tratamiento garantizado por ley en nuestro país.

De hecho, casos como el suyo han llevado a que algunas organizaciones de pacientes crearan bancos solidarios de drogas e insumos para hacerle frente a la necesidad.

“Ante la desesperación de muchas personas con diabetes tipo I (una forma de la enfermedad que requiere un control más estricto para evitar descompensarse) este año empezamos a organizar un banco solidario de drogas e insumos para ayudar a los que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Nos valemos tanto de los sobrantes que donan algunas personas con diabetes como de muestras que nos regalan visitadores médicos. No es mucho lo que juntamos pero gracias a eso ayudamos a unas diez personas todos los meses”, cuenta Ana Perazzo, presidenta de la Asociación de Apoyo a Personas con Diabetes APOYAR.

“El problema no es sólo que las farmacias de los hospitales no entregan siquiera insulina. También las obras sociales están reduciendo cada vez más la entrega de tiras reactivas a sus afiliados, lo que muestra que el problema es general. En mi caso, IOMA, que antes le entregaba a mi hija 5 frascos de tiras reactivas al mes, pasó a darnos cuatro, después tres, y ahora sólo dos”, cuenta Ana desde APOYAR.

DENUNCIAS Y ALARMAS

Esta entidad no es por cierto la única que observa con alarma el deterioro en la cobertura de la diabetes, una enfermedad que requiere realizar un tratamiento riguroso y sostenido para evitar serias complicaciones de salud que van desde ceguera e infartos hasta amputaciones y falla renal.

“Durante los últimos meses estamos atendiendo a diario llamadas de pacientes que denuncian tanto demoras en la entrega de la medicación como reducciones de la cobertura del 100% al 70 o incluso al 40%, y hasta notificaciones de cese de prestaciones. Estos son sólo algunos de los obstáculos a los que se enfrentan actualmente muchos de los cuatro millones y medio de personas que tienen diabetes en nuestro país, ya cuenten con una obra social o accedan a su tratamiento a través del sistema público de salud”, asegura Adriana Angelina, Presidente de la Asociación Civil de Diabetes Argentina (ADA).

Pese a la gravedad del escenario que describen las organizaciones de pacientes, en el ministerio de Salud negaron ayer que estén faltando insumos y drogas para diabetes en los hospitales de la Provincia.