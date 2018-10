Princesita íntima :“Al Kun lo quiero, pero me quiero más a mí”

Karina se abrió en el programa de Pampita y contó que se veía venir la ruptura. También habló de su dolorosa infancia

| Publicado en Edición Impresa

De Karina “La Princesita” Tejeda se sabían algunas cosas. Pero sin dudas, mucho más se conoce de ella a partir de la entrevista que le dio a Pampita en su programa de televisión.

“Yo me considero una chica bastante despierta y viva para algunas cosas y eso me ayudó a portarme bien. Lo más grave que hice fue jugar al ring raje. Después del reto de mamá no jugamos más a eso”, comenzó.

“A los 10 años mis padres se separaron. Era muy obvio todo. Había mucha violencia en casa, cuando llegaba mi papá de trabajar era un caos. Hasta que mi mamá se cansó y nos escapamos. Mi papá no tomaba alcohol y no era adicto a nada. Creo que tiene que ver con cómo fue criado desde chico”, relató la rubia acerca de la dura crianza que atravesó.

Karina se quebró en vivo, ante las cámaras de Net TV y de Pampita, al recordar a su abuelo: “Lo perdí el año pasado. No me pude despedir de él. Tenía que ir a verlo y por estar con otras personas o hacer otras cosas no fui, y esa noche me avisaron que había fallecido. Aprendí que lo que es realmente importante lo tenés que hacer porque después pasan estas cosas”, reflexionó al respecto.

Su maternidad fue otra faceta de la que La Princesita aceptó hablar. Sol, de 11 años, nació fruto de su amor con El Polaco. “Yo no era tan fuerte como hoy creo que soy. Me tocó esto de ser mamá sola y siempre mentía, y un día tuve un antojo de pedir un chocolate y no tenía a nadie, y ahí dije ‘soy mamá soltera”.

Luego sorprendió al referirse a su ex Sergio Agüero: “Al Kun lo amé más, con el papá de Sol tengo mucho respeto pero era muy chica, necesitaba una contención y él también. Con el Kun había cosas que sabía que no quería repetir, entonces como que valoré más la experiencia”.

Sobre el final de su relación manifestó que “ya te la ves venir, no me tomó por sorpresa, pensé que iba a terminar mejor, pero sí que iba a terminar” y dijo que no cree que se reconcilien: “No sé si podría volver con el Kun, es como agarrar algo que está roto y pegarlo: yo lo quiero pero me quiero más a mí”.