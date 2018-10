Tras un infarto, el miedo pone en jaque la vida sexual

El temor a sufrir un nuevo evento hace que muchos hombres dejen de tener relaciones por falta de información, alertan tanto cardiólogos como especialistas en salud mental

Nicolás Maldonado

Pasaron “más de ocho meses y media docena de visitas a la guardia” hasta que Juan Carlos (65) volvió a tener relaciones sexuales tras sufrir un infarto que le costó dos stents. “No es que ya no tuviera deseo, pero cada vez que arrancaba me venía una sensación de opresión en el pecho que me sacaba las ganas porque sentía que me iba a infartar otra vez”, reconoce al compartir una problemática de la que se habla poco aunque resulta muy común. Tanto es así que este año el Congreso Argentino de Cardiología la tuvo entre sus principales temas de discusión.

Durante el encuentro, clausurado el sábado pasado, los especialistas coincidieron en que un alto porcentaje de pacientes dejan de tener relaciones sexuales luego de un evento cardiovascular. Por miedo y desinformación, muchos se sienten inhibidos al momento de tener una relación sexual y, como consecuencia, aparece la angustia que puede causar síntomas muy parecidos a un infarto: dolor de pecho, mareo, falta de aire y sudoración.

Lo cierto es que “la posibilidad de sufrir angina de pecho al tener relaciones sexuales representa menos del 5% del total de ataques anginosos en individuos sedentarios. Mientras que el riesgo relativo de padecer un infarto se incrementa sólo 2,7 veces respecto a períodos de actividad no sexual. Mantener una relación sexual equivale a caminar enérgicamente o subir dos pisos de escalera. Aun teniendo una cardiopatía se puede llevar una vida sexual plena”, señalan desde la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC)

“Durante las relaciones aumentan la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, ambas de una manera muy leve durante los estímulos previos y el coito, con un mayor incremento durante el orgasmo. Luego de éste, tanto la tensión arterial como la frecuencia cardíaca vuelven a los niveles previos. En el corazón enfermo, esta respuesta puede estar atenuada por el deterioro de la función de bomba del corazón o por el uso de medicamentos. Existen muchos mitos sobre las personas con afección cardíaca y sexualidad. Por eso es muy importante que los cardiólogos habiliten al paciente a hablar sobre su sexualidad”, afirma el doctor Carlos Sztejfman, secretario científico de la SAC.

Si bien no hay edades determinadas donde la actividad sexual se limite por enfermedades cardiovasculares, Sztejfman explica que “los adultos mayores pueden tener más dificultades para la excitación y el orgasmo por razones médicas y/o emocionales, lo cual implica un esfuerzo superior con mayor demanda cardiovascular”.

Con respecto del uso del sildenafil (comúnmente conocido como ‘viagra’, una opción a la que recurren muchos pacientes), los especialistas entienden que “en general no se hace un uso responsable de él” y que “las personas que lo consumen, más aún aquellas que padecen una afección cardiológica, deberían realizar una consulta orientativa y un examen de control”.