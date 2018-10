Del amor, al odio: Militta y Chano se denuncian por violencia

Tuvieron un romance fugaz que terminó de la peor manera: ella contó días atrás su versión, y él redobló la apuesta

Militta Bora y Santiago “Chano” Charpentier tienen en común que son cantantes, y que durante un tiempo (no se sabe cuánto) tuvieron una breve relación amorosa. Eso es todo lo que comparten porque, hoy en día, están distanciados a fuegos, con acusaciones de violencia cruzadas.

Todo empezó días atrás, en la ocasión en que Militta reveló que el ex líder de Tan Biónica fue violento con ella. “Me enganché porque él ponía buena voluntad, quería curarse. Me decía ‘No me dejes’ y a mí me partía el alma. Me quedaba y seguía creyendo”, expresó la rubia en el programa de Luciana Salazar en Net TV.

“Una vez me dijo ‘A mi me da miedo que un día discutiendo, vos te caigas y te desnuques’”, reveló Militta en ese ciclo y agregó: “Todas las noches que pasé con él fueron muy oscuras”.

A partir de eso, llegó la respuesta de Chano, que salió a desmentir sus acusaciones: “Pido que investiguen los antecedentes de la persona que está hablando. Estoy harto de esta situación. Yo estuve con muchísimas mujeres y jamás tuve problema con ninguna”.

Además, Charpentier aseguró que fue él quien recibió violencia por parte de Militta, la ex de Daniel Osvaldo: “La denuncié en Capital y Provincia por violencia (…) En mi edificio hay cámaras y ella le pidió perdón a la policía y están los porteros de mi edificio y eso está filmado”.

“Si quisiera ir al Bailando haría algo más elegante y divertido, no me hace gracia ni es placentero contar esas cosas en público. Por eso durante tres años siempre me llamé al silencio con mucho respecto con el tema y los hechos que ocurrieron”, expresó Bora.

“Que ésta persona (Chano) no se acuerde o no pueda reconocer por estar bajo efectos de sus sustancias, es un problema de él. Esas denuncias que dice él, primero que no son denuncias, y son el gancho con que me amenazaba para que no le haga la denuncia correspondiente en la comisaría de la mujer, entre otras cosas con las que amenazaba”, agregó.