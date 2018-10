Pavone quiere seguir

“Esperé mucho tiempo para jugar, ahora no me voy a quejar del cansancio”, tiró el Tanque, que se ilusiona con estar en Banfield y marcar más goles en Estudiantes

Mariano Pavone se vistió de héroe en la victoria de Estudiantes sobre Newell’s, que rompió una racha negativa y le devolvió un poco de confianza al plantel que comanda Leandro Benítez.

Ayer, luego de la práctica, el Tanque tomó la palabra. Destacó el valor de los tres puntos, dijo que ahora que juega no se va a quejar por el desgaste físico y recordó que no tiene muchos goles de cabeza, pero tiró: “El primero de mi carrera fue de cabeza, a Vélez, y el más lindo, el que le hice a Boca”.

“Acá lo importante es el beneficio de Estudiantes. Cuando no me tocó jugar traté de entregarme y brindarme, demostrar que puedo ser una opción válida y cuando el Chino creyó que era conveniente me puso. A lo largo de mi carrera siempre entrené, le metí para adelante y es obvio que quiero jugar, pero no quiere decir que uno no tiene que entrenarse y buscando lo mejor para poder estar”, valoró durante la conferencia de prensa ofrecida en la sala del primer piso de la concentración del Country Club de City Bell.

Además de destacar su regreso al equipo, Pavone se refirió a la importancia de los tres puntos, mucho más teniendo en cuenta el presente del equipo, que llevaba 8 partidos son conocer la victoria. “Estoy contento por el resultado y esos tres puntos, que los necesitábamos y mucho. Vienen bien para la confianza, sabemos que hay cosas por mejorar, pero era importante empezar a sumar de a tres porque estamos muy abajo en la tabla. Contra Atlético Tucumán se escapó sobre la hora, pero ayer pudimos ganar y lograr los tres puntos”.

Además, reconoció que no debieron sufrir tanto hasta el final, pero así se dieron las cosas. “Fue un partido luchado, pero sacamos la ventaja que teníamos que sacar. Newell’s tiene buenos jugadores y en el final nos metimos un poco atrás, entonces ellos empezaron a apretar en busca del empate. Creo que en líneas generales, el triunfo nuestro está bien”, declaró.

“Sabemos que hay plantel y hay equipo para estar mejor y no terminar sufriendo como pasó al final. Era una victoria que la necesitábamos anímicamente, para ganar confianza y creo que vino bien. Ojalá podamos seguir reflejándolo en el próximo partido”, agregó el Tanque, quien a los 26 minutos del segundo tiempo, y de cabeza, marcó el esperado gol para romper la defensa leprosa.

Pavone sí, Pavone no. Esa fue la pregunta del periodismo e hinchas durante buena parte del semestre, ya que con Leandro Benítez el Tanque arrancó desde atrás y le costó ganarse un lugar dentro de los 11 titulares. “El Chino recurrió a los dos delanteros para un juego más directo cuando no se da tanto por abajo. En esa lucha es importante tener a alguien al lado, en este caso a Pancho (Apaolaza). En ese sentido creo que nos coordinamos bien por ser el primer partido jugando juntos y fue una buena prueba que salió bien”, analizó en relación a la dupla ofensiva que conformó con Apaolaza.

En ese sentido, bromeó respecto a cómo se encontraba desde lo físico para jugar contra Banfield el domingo. “Esperé mucho tiempo esta posibilidad de ser titular, por eso ahora no me voy a quejar del desgaste”.

Además reconoció que había terminado más cansado contra los tucumanos que el miércoles, y entendió que a los jugadores que tienen más de 35 años les cuesta más recuperar su nivel cuando no juegan seguido.

Durante la conferencia de prensa se tomó un recreo para hablar de los goles de cabeza que marcó a lo largo de su carrera. Confesó que no son muchos, pero sí importantes. “No tengo muchos goles marcados de cabeza, pero el primero que hice en Estudiantes ante Vélez y el de Boca en el 2006 no me los voy a olvidar nunca en mi vida”.

Pensando en el compromiso contra el Taladro, dijo: “La idea es tratar de traernos los tres puntos. Sabemos que Banfield tiene buenos jugadores, jóvenes y con dinámica, viene de obtener un resultado positivo, pero vamos con esa idea. No hay que volverse locos y si no se puede ganar no hay que perder”.