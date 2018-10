Fuerte movida contra cambios en las escuelas técnicas

Más de 2.000 alumnos de 50 centros de estudiantes de colegios de la provincia de Buenos Aires marcharon por la Ciudad

| Publicado en Edición Impresa

Más de 2.000 alumnos marcharon ayer en el centro de la Ciudad para oponerse al proyecto de reforma de la enseñanza en escuelas técnicas. Aseguran que el recorte de horas y contenidos afectará negativamente a los estudiantes que comiencen una carrera secundaria técnica desde el próximo año, ya que los cambios se aplicarán de manera gradual con los ingresantes del ciclo lectivo 2019.

Según se pudo saber, la marcha que arrancó en plaza Italia y terminó en 13 entre 49 y 50, donde están las dependencias de la dirección de Enseñanza Técnica de la cartera educativa bonaerense, terminó con una reunión entre funcionarios, alumnos y docentes. El encuentro dejó distintas sensaciones. Mientras los manifestantes indicaron que volverán a reunirse para seguir con la protesta, desde la cartera educativa se informó que “se acordó realizar una nueva reunión, pero con el proyecto de reforma más avanzado”.

De la protesta participaron integrantes de decenas de centros de estudiantes secundarios de la provincia de Buenos Aires.

Se reunieron cerca de las 10 en la plaza Italia y cuando llegó el mediodía se movilizaron hasta las inmediaciones de plaza Moreno. Lo hicieron por diagonal 74, lo que generó caos vehicular en una zona densamente transitada habitualmente.

La movilización fue convocada por la Coordinadora de Estudiantes Técnicos y Agrarios de Buenos Aires (Cetaba) y por la Juventud de la CTA de los Trabajadores. La misma, de gran convocatoria, contó con representantes de La Plata, Tigre, San Miguel, La Matanza, Berazategui, Moreno y Quilmes, entre otros distritos.

Desde el sector vienen denunciando un posible recorte de casi 1.000 horas en la carga total de un alumno que estudia en escuelas técnicas si lleva adelante la reforma que planea el Gobierno bonaerense.

Según se pudo saber, participaron centros de estudiantes de más de cincuenta escuelas técnicas de la Región y de diferentes distritos del territorio bonaerense.

Según denuncian estudiantes y docentes, las modificaciones en los planes de estudio que prevé concretarse desde Educación están apuntadas a la reducción de horas poniendo en juego la “calidad educativa de los establecimientos técnicos y los puestos laborales de los profesores”, al tiempo que sostuvieron que “se trata de una iniciativa para ajustar recursos en el sector”.

“La reducción en la carga horaria no apunta a una mejora pedagógica, es un ajuste”, sentenciaron desde los centros de estudiantes de diferentes escuelas técnicas a partir de las versiones sobre los cambios a implementar.

“Nos quitan las materias de formación general. Egresaremos preparados en la parte técnica pero ignorantes en todo lo demás”, manifestaron.

Esta mañana estudiantes de nuestra región expresaron en ese sentido que “se habla de que nos van a sacar seis o siete horas de las materias generales” y lucían pancartas con frases como “la escuela técnica no se toca”, “decimos no a la reforma”, “escuelas técnicas de pie, no al ajuste en Educación”.

Por su parte, la directora provincial de Educación Técnica, Lucía Galarreta, aseguró que el borrador de la reforma -aún no aprobado por el Consejo General de Educación- “respeta los núcleos prioritarios de aprendizaje en materia de formación general. Ese derecho no será vulnerado”.

La reducción de carga horaria no es una mejora pedagógica, es un ajuste”

Iván Fleming, integrante del centro de Estudiantes de la Técnica 6 -Albert Thomas-, dijo ayer a este diario que “vamos a seguir movilizándonos en pos de mantener los contenidos integrales de la enseñanza técnica. Nos dicen que hacen la reforma para evitar la deserción escolar pero no pasa la solución por aplicar recortes de contenido y de horas de aprendizaje”.

El alumno indicó que “los funcionarios se sostienen en la idea de llevar a cabo la reforma, pero nosotros queremos expresar, las veces que resulte necesario, que nos oponemos a una reforma que puede destruir al colegio técnico”.

“La conversación con los funcionarios fue muy tensa y no terminó en el mejor de los climas. Hay posturas realmente antagónicas”, remarcó Fleming, en diálogo con este diario.

Los alumnos ayer entregaron un documento con sus principales críticas: “no fuimos consultados”; “la reducción en la carga horaria (de 826 horas) no apunta a una mejora pedagógica, es un ajuste”; “nos quitan las materias de formación general”; “egresaremos preparados en la parte técnica pero ignorantes en todo lo demás”.

“Trece de las 18 especialidades que se dictan en las escuelas técnicas no se revisan desde 2009. Se están formando técnicos con muy buena base, pero que salen a un mundo productivo que requiere de nuevas competencias, afirmó la directora provincial de Educación Técnico Profesional, Lucía Galarreta Bolia, cuando dialogó con este diario sobre el proyecto de reforma de enseñanza en las escuelas técnicas.

Galarreta es una de las principales responsables de la reforma de la secundaria técnica que se está elaborando “para que entre en vigencia en 2019”, anticipa la profesional.

El anuncio de la reforma puso al Frente de Unidad Docente bonaerense (FUD) en estado de alerta. Es que los borradores del proyecto que ya circulan por los colegios “son más que preocupantes”, dicen.

“No habrá recortes ni se echará a nadie. Apuntamos a una mejora profunda de la modalidad”, afirmó Lucía Galarreta.

“Me parece que algunas críticas se hacen sobre una foto, y hay que ver toda la película. Estamos elaborando un proyecto integral de modificación de la secundaria técnica, que debe pasar por el análisis del Consejo General de Educación”, dice la funcionaria.

Y explica: “Nos hallamos ante un nuevo paradigma, la cuarta revolución educativa o educación para toda la vida, donde ya no es suficiente una etapa formativa: la formación es continua y debemos preparar a los estudiantes para ello”, apunta la funcionaria al defender la iniciativa. También añade que “el sistema educativo debe acomodarse a un mundo productivo atravesado transversalmente por la informática y los avances tecnológicos permanentes. Los chicos y chicas deben salir preparados para moverse en ese mundo de cambios rápidos, que requieren de capacitación permanente”.

En la cartera educativa aseguran que con los conocimientos técnicos puros y duros ya no alcanza. “Es fundamental que los egresados hayan adquirido las denominadas técnicas blandas, es decir, habilidades socioemocionales”, agregan, antes de hablar de nuevas figuras académicas en las escuelas técnicas y de la intención de “terminar con el divorcio entre teoría y práctica”.

La funcionaria también puntualiza que “las escuelas técnicas ya están muy avanzadas en materia de aprendizaje por proyectos y relación con el medio (cuestiones que se quieren empezar a introducir en las secundarias comunes). Pero se necesita que la formación general articule durante todo el trayecto educativo de los alumnos con la formación técnica. Un ejemplo, si se dicta arte, que sea aplicado al diseño. Incluso Lengua debe estar atravesada por lo técnico y viceversa”, subraya.

826 Horas son las que se recortarían con el proyecto de reforma para la educación técnica en el territorio bonaerense, según las que se se cursan en la actualidad. Esto es según el último borrador que manejan sesenta centros de estudiantes de colegios técnicos. Horas son las que se recortarían con el proyecto de reforma para la educación técnica en el territorio bonaerense, según las que se se cursan en la actualidad. Esto es según el último borrador que manejan sesenta centros de estudiantes de colegios técnicos.