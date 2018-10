Persiguió y detuvo a un ladrón tras verlo robar una bicicleta en La Loma

| Publicado en Edición Impresa

El ex policía de 48 años volvió a ponerse la gorra: manejaba su camioneta por La Loma y al descubrir que un ladrón salía de robar una bicicleta de una vivienda de 19 entre 36 y 37, comenzó a perseguirlo hasta que a unas 10 cuadras de allí consiguió reducir al autor del escruche y entregarlo a la Policía.

El propio justiciero, que ante este diario sólo se identificó como Luis, contó al respecto que “pasaba en la camioneta por calle 19 cuando me sorprendí al darme cuenta que un tipo robaba una bicicleta, con la que luego escapó andando como si nada”.

Entonces, no lo pensó dos veces: comenzó a perseguir al ladrón en la camioneta con el único propósito de atraparlo, entregarlo a la Policía y recuperar la bicicleta. “Recién cuando pasaba por 38 entre 14 y 15 pude interceptarlo, dándole la orden de alto policía, pese a que ahora soy sólo un vecino como cualquier otro”, le contó a este diario.

“Por suerte logré que el delincuente, que tendrá 17 años, se tirara al piso boca abajo, como se lo había pedido. Después avisé con mi teléfono a la Policía, que se lo llevó detenido y le devolvió la bicicleta a su dueño”, detalló.

Mencionó además que el adolescente “tenía una mochila en la que guardaba algunos artículos de limpieza. Y me dijo que era de Florencio Varela”.

Seguidamente, reflexionó que “tuve una actitud de compromiso. Menos mal que me salió bien, porque tranquilamente el ladrón, si tenía un arma de fuego, podría haberme baleado. Pero estamos en el país del no te metás, algo que no me gusta. Por eso actué así”. Roberto (60), el dueño de la casa del robo, le dijo a este diario que “la bicicleta es de mi hija y el ladrón forzó la puerta de la reja del frente de casa luego de que se fuera su novio. Le estoy muy agradecido al hombre que vio todo y tuvo la valentía de perseguir y atrapar al ladrón”.