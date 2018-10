La Estación de 1 y 44 ya lleva más de un mes sin baños y nadie sabe cuándo le colocarán el techo

Fueron clausurados por remodelaciones y los pasajeros están furiosos por las incomodidades que genera. Falta al menos un mes para que los habiliten y no pondrán baños químicos. La reposición de la cubierta de los andenes todavía sigue “en veremos” y sin plazos

Desde que se concretó la anhelada llegada de los trenes eléctricos, después de un período de obras que se prolongó más de lo anunciado, la estación La Plata en un lugar de contrastes; mientras los convoyes de la línea Roca circulan con puntualidad y se baten récords de pasajeros, la infraestructura de la terminal permanece estancada. No funcionan los baños, cerrados hace más de un mes por remodelaciones, y los andenes no tienen techo, desmontado hace quince meses para una “Puesta en valor” que no arranca.

“Viajo siempre en tren desde la estación de 1 y 44 hasta la zona norte de la ciudad y viceversa; hace algunos días, intenté ir al baño y me encontré con que estaba clausurado” recuerda Raúl, un pasajero frecuente del nuevo Roca: “el de mujeres también estaba cerrado, y la gente del lugar me aconsejó que me cruzara a algún negocio o caminara una cuadra y media hasta el edificio de la Universidad que antes era del Ejército, a ver si me dejaban usar los sanitarios”.

“En un principio pusieron baños químicos, pero no los mantenía nadie, colapsaron y desaparecieron” agregó el vecino: “hay gente que se desespera y se va para la Terminal de Ómnibus en taxi para no tener un percance. Cada tren puede llevar como mil personas, es una locura que no haya alternativa. Se mejoró muchísimo en puntualidad y servicio, pero en accesibilidad falta bastante, sobre todo para los que tenemos alguna clase de discapacidad motora”.

Desde la unidad ejecutora del ministerio de Transporte nacional que tiene a su cargo las operaciones ferroviarias se admitió que “los baños de La Plata están cerrados desde hace un mes”, pero se advirtió que es consecuencia de una serie de refacciones programadas “debido al mal estado en que se encontraban”.

Los baños se cerraron por dos meses y medio para ejecutar un plan de refacciones”

“La obra tiene un plazo de dos meses y medio, de los que ya transcurrió uno y medio” precisaron los voceros de la cartera, que aclararon que no se colocarán baños químicos.

Mientras tanto, qué ocurrirá con el techo sigue siendo una incógnita. Retirada en julio de 2017 para iniciar una “minuciosa restauración” y para garantizar la seguridad de los operarios que instalaron las catenarias eléctricas, la cubierta que corona la imponente estructura de hierro de la nave central sigue ausente y la lluvia y la intemperie castigan las vigas largamente centenarias.

A comienzos de 2018, en Transporte de la Nación, que gestiona, licita y controla las obras del plan de electrificación y sus complementarias, se anticipó que la mayor parte de los trabajos estaría finalizada al promediar el año.

Además del techo, la cabecera de 1 y diagonal 80, en cuyas ventanillas se cortan más de 320 mil boletos por mes tiene en el debe trabajos como la adaptación y elevación definitiva de andenes y el retiro de estructuras provisorias; la ampliación y creación de rampas para personas con movilidad reducida; la colocación de nuevos asientos y el ya citado mejoramiento de los baños; la instalación de pisos con “baldosas-guía” para ciegos y ‘tótems’ de recarga de la tarjeta SUBE; y el recambio total de iluminación por aparatos LED.

A esto se añaden la parquización y el cerramie+nto perimetral del predio; la diagramación de nuevas paradas de taxis y colectivos y zonas de ascenso y descenso de pasajeros; y el montaje de cartelería informativa “intermodal”, con monitores y pantallas de seguimiento en tiempo real de la ubicación de las formaciones.

La licitación pública internacional correspondiente a la “Elevación definitiva de Andenes y Mejora de Estaciones” del sector caracterizado como “Lote C: La Plata”, identificada inicialmente como 4/2016, fue declarada “fracasada” en febrero de 2017; se la volvió a convocar en julio de ese año, y se realizó la apertura de sobres a fines de agosto, pero después -debido a lo que oficialmente se describió como “los cambios de magnitud ocurridos en las condiciones de mercado para las obras ubicadas en el radio de la Ciudad de La Plata, desde el momento de la apertura de las ofertas”-, se encaró un nuevo cálculo del presupuesto y un relanzamiento de la compulsa.

A fines de julio pasado se abrieron las nuevas ofertas, con presupuestos que rondan los 98 a 120 millones de pesos elaborados por cuatro postulantes que se comprometieron a mantener esas cifras durante 120 días.

El servicio de trenes entre Constitución y La Plata se interrumpió para permitir el avance de la electrificación en septiembre de 2015, cuando corría cada 25 minutos y tenía tres servicios rápidos que llegaban en 55; desde octubre pasado, completar el viaje demanda una hora y diez a quince minutos, con frecuencias cada treinta minutos. Se prevé que en 2020 circule una formación cada 14 minutos.

