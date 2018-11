Posse y Sánchez Zinny dialogaron con algunos sanisidrenses

El intendente de San Isidro y el Director General de Cultura y Educación bonaerense charlaron sobre el sistema educativo con chicos de secundaria de escuelas públicas y privadas del distrito

El Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, se reunieron con alumnos sanisidrenses en los jardines de la histórica Quinta Los Ombúes.

En ese contexto, ambos mandatarios dialogaron con chicos que cursan el secundario en escuelas públicas y privadas del distrito, y escucharon sus sugerencias para continuar mejorando el sistema educativo bonaerense.

"Gabriel recorre los distintos municipios y siempre busca conversar mano a mano con los chicos para saber cómo ven las escuelas, qué opinan del sistema de estudios, qué piensan estudiar después y en qué se puede mejorar. Me parece una gran propuesta", afirmó Posse.

A su lado, Sánchez Zinny agregó: "San Isidro es un lugar donde claramente se ve que la educación se prioriza. Me da alegría venir y esta siempre es una actividad muy linda para seguir aprendiendo de los protagonistas, que son los alumnos, los profesores y sus padres".

Ni bien terminada la charla con Posse y Sánchez Zinny, Agustín Hermann, que va al colegio St. John's de Beccar, comentó: "Fue una linda charla. Me gustó debatir qué se puede hacer para mejorar el sistema educativo y plantear los pros y contras que tienen los distintos colegios".

Junto a él, su compañera Victoria Rosadas concluyó: "No me espera hablar de forma directa con el intendente y el ministro. Me gustó saber las estadísticas de los colegios de la zona y ver los planes que hay sobre el sistema educativo hacia futuro".

Participaron también del encuentro el presidente del Concejo Deliberante de San Isidro, Andrés Rolón; la concejal Rosalía Fucello; el presidente del Concejo Escolar de San Isidro, Gustavo Orduna; y el secretario de Modernización sanisidrense Eduardo García Beaumont.