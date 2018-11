En La Plata cada vez son más los que eligen tatuarse la cara

Si bien nació como la marca registrada de muchos pandilleros, los tatuajes faciales son hoy en día una moda creciente entre los sub 25 de la Región

Guadañas, un símbolo chino, mandalas o frases eternizadas en la frente, el cuello o hasta en una mejilla. Si una cicatriz es lo que sucede cuando el mundo se hace carne, como Leonard Cohen escribió alguna vez, los tatuajes faciales parecen no sólo querer representar una idea o gusto estético sino también, a fuerza de una demanda cada vez mayor, toda una postura frente a ese mundo que nos rodea: la de dar la cara y hacer que la marca elegida se haga lo más evidente posible.

“Se hacen cada vez más pero todavía hay un prejuicio fuerte y hasta cierta discriminación para con quien se hace un tattoo en la cara”, dice Oliverio Petró (23), quien después del tatuaje cincuenta perdió la cuenta de cuántos tenía en el cuerpo y ahora ya suma más de diez sólo en el rostro. No muy distinto es lo que opina Lucas López (22), quien hace cinco meses se decidió y se escribió en la frente una frase en inglés como lema para toda su vida: “I do not want limits”.

“Charlando de la vida con alguien se me cruzó esa idea por la cabeza -cuenta Lucas-: no me quería poner límites. Y la idea de tatuarme ese lema era una manera de subrayarlo y hacerlo de alguna manera carne”.

A diferencia de los ´90, cuando las nuevas generaciones buscaban revelarse tatuándose los brazos, piernas, espaldas, hoy día el límite parece haber subido por el cuerpo y estar en la propia cara. Y no hay diferencias de géneros a la hora de mensurar el fenómeno.

“Lo único que cambia es quizás la cantidad de tattoos o los diseños que ellas y ellos eligen -explica Alan, un tatuador colombiano que llegó a nuestra ciudad hace ya nueve años.

Entre los dibujos que se hacen hombres y mujeres acaso se demuestren ciertas sutilezas, pero no hay diferencias de género ni tampoco demora más que en otra parte del cuerpo. Siempre depende del dibujo que se elija pero el tattoo es como la muerte: va con todo el mundo. Y no hay un pedido especial para los dibujos que se hacen en la cara: por lo general son piezas pequeñas como lettering, símbolos, pequeños tattoos tradi, mandalas e incluso extensiones de tattoos grandes que abarcan los laterales de la cabeza al rostro”.

Todos coinciden en que tatuarse la cara es menos doloroso que hacerlo en otras partes del cuerpo

Hasta no hace mucho, los tatuajes faciales estaban asociados casi exclusivamente con los miembros de pandillas: las coronas de cinco puntos en el cuello de los miembros de la banda hispana los Latin Kings o los tatuajes “Norteño” que representaban a la pandilla Nuestra Familia del norte de California. Es más: si bien nada tienen que ver con aquellas movidas, no son pocos los que creen que algo de la cultura chicana (el estadounidense de ascendencia mexicana), los pandilleros como las maras (proveniente de Los Angeles) y el arrastre de la movida hip-hop -con clara influencia del trap- impulsaron de alguna manera esta tendencia que no para de sumar seguidores entre los sub 25 de la región.

Con todo, quienes saben del tema también apuntan que los tatuajes en la cara han existido mucho antes de que existieran las pandillas o las tribus urbanas. La palabra latina original para tatuaje es “estigma”, y en la antigua Grecia y China eran señales de crímenes atroces o sellos de propiedad. El emperador griego Teófilo se vengó de dos monjes que lo criticaron tatuándoles en la frente 11 versos en pentámetro. Hoy en día, lejos de aquel mundo que ya no existe, ese tipo de patrón no designa castigo sino más bien una posición estética frente al mundo.

Para Verónica Estancona (22), que se dedica a hacer piercings y el mes pasado se decidió a tatuarse una flor en la cara, si bien la moda es creciente “quienes más la motorizan son las personas que están en el ambiente del tattoo. Es más, sé de muchos tatuadores que cuando reciben a alguien que quiere hacerse un dibujo en la cara por primera vez y no tiene ninguno en otra parte del cuerpo, aconsejan hacerse uno en el brazo o en la pierna y recién después en el rostro. Son decisiones que hay que pensarlas muy bien”.

Algo parecido aporta Lucas, quien luego de grabarse la frase en la frente hace ya cinco meses opina “que está bueno hacerse cargo de la decisión estética y poner la cara para sostenerlo. ¿Si pienso seguir tatuándome el rostro? Creo que sí. Todavía no tengo muy en claro qué me haría, pero seguramente vuelva con el tatuaje facial”.

Quinientos, mil, dos mil o hasta cuatro mil. El precio de un tattoo en la cara depende del diseño y el tatuador pero todos coinciden en que es menos doloroso que en cualquier otra parte del cuerpo.

“Al trabajar en el rostro lo que hay que tener es cuidado de que no se lastime la piel en cuanto al trazo y el sombreado o relleno -explica Alan- pero básicamente son los mismos recaudos que se tienen con cualquier tattoo. Siempre es una práctica que debe ser sutil y delicada dado que se trata de piel”.