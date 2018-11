Todos quieren su fantasía épica: Hulu crea serie sobre novela de George R.R. Martin

El proyecto de la contra de Netflix se suma a los spin offs de “Game of Thrones” y a la llegada a Amazon de “El Señor de los Anillos”

| Publicado en Edición Impresa

La espectacularidad gana terreno en la tevé como valor agregado: los grandes éxitos televisivos de los últimos años ya no corresponden a dramas de familia y trabajo como “Breaking Bad” o “Mad Men”, sino a megaproducciones épicas como “Game of Thrones” y “The Walking Dead”, los dos programas con más rating en la tevé actual y, además, los dos más pirateados de la historia.

Ambos shows trabajan con presupuestos inusitados para la televisión antes de su llegada (los Tronos de HBO han alcanzado ya los 15 millones de dólares por episodio) y buscan la manera de sostener su fenómeno hasta la eternidad, creando spin offs (“Fear the Walking Dead” para el caso de la serie zombie, que también prepara filmes, mientras “Game of Thrones” tiene en pre-producción cuatro series derivadas, y otra comienza su rodaje en 2019, con Naomi Watts).

Y el resto de las productoras no se queda de brazos cruzados, intentando replicar ese éxito en sus pantallas: con ese objetivo Hulu, el servicio bajo demanda que quiere competir con Netflix, gana terreno en Estados Unidos (allí se estrenó “The Handmaid’s Tale”) y se prepara para un desembarco global, y, en este plan, decidió ir directo a la fuente: está planeando desarrollar dos series basadas en “Wild Cards”, la saga de ciencia ficción de George R.R. Martin, el creador de la saga libresca de “Game of Thrones” que será productor ejecutivo del show de Hulu junto a Andrew Miller, Melinda Snodgrass y Vince Gerardis. Martin también trabaja en los spin offs de la saga de Poniente con HBO y es productor ejecutivo de la próxima serie de Syfy, “Nightflyers”, basada en su novela homónima. No falta quienes preguntan por Twitter cuándo piensa concluir su saga libresca...

Ambientados en el presente, los libros de “Wild Cards” exploran las consecuencias de un virus alienígena, lanzado en Manhattan en 1946, que mata al 90% de los infectados. El ADN de los supervivientes al virus fue alterado, creando deformidades físicas grotescas, a excepción de un pequeño porcentaje que desarrolla poderes superhumanos.

El virus es conocido como “Wild Card” y se ha transmitido de generación en generación pudiendo pasar desapercibido hasta que se activa repentinamente por un evento traumático, momento en el cual el portador muere, muta o recibe poderes.

Efectos que son en gran parte una manifestación del estado emocional de la víctima, haciéndolos vulnerables. Ahora, después de décadas de agitación social, después de haber sido adoradas, oprimidas, explotadas e ignoradas, las víctimas del virus quieren construir su propio futuro.

“Wilds Cards” debutó en 1987, con más de 40 autores que contribuyeron a la serie en ese momento. Hasta la fecha, más de dos docenas de libros de la serie han sido publicados, varios de ellos escritos por Martin, editor de la franquicia. Los títulos más recientes de la serie, Texas Hold’ Em y Low Chicago, se publicaron a principios de este año.

La noticia de la adaptación de la novela de Martin se dio a conocer días después de que Disney, propietaria de Hulu, comenzara a mostrar agresivamente su interés en los servicios on demand.

El estudio lanzó en abril el servicio ESPN Plus por 5 dólares al mes, y para el próximo año se prevé que sea estrenado Diney Plus, pero a pesar de esta plataforma, la empresa planea seguir invirtiendo en Hulu y usar este servicio como hogar de su programación más general. Los programas y películas para toda la familia podrán ser vistos en Disney Plus.

El nuevo servicio de streaming de Disney, en tanto, incluirá cinco categorías de material: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.