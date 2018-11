Le dieron la domiciliaria al ex fiscal Tomás Moran

| Publicado en Edición Impresa

La Cámara Penal platense benefició al ex fiscal Tomás Moran con una morigeración de prisión, en la causa que lo tiene detenido con prisión preventiva por tres delitos: concusión, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de

funcionario público.

Fuentes judiciales confirmaron que el arresto domiciliario lo concedió la Sala II atendiendo a cuestiones de salud planteadas por la defensa del ex fiscal. De cualquier modo la decisión no se hará efectiva en lo inmediato: una apelación del fiscal general Héctor Vogliolo la suspendería, aunque el funcionario aún no se expidió, trascendió de los mismos voceros.

El ex fiscal fue detenido en septiembre en su coqueta casona del Parque Sicardi, en el marco de una de las causas que instruye la fiscal María Eugenia Di Lorenzo como desprendimiento de la que investiga a la llamada “megabanda”, por la que están presos, entre otros, el ex juez César Melazo, policías, barrabravas y hasta un operador judicial. Moran aparece mencionado en ese expediente porque su caso guarda relación con uno de aquellos imputados, Javier Ronco, a quien le habría pedido dinero para otorgarle beneficios procesales.