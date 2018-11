Cobrarán para atender en el hospital de Lomas

| Publicado en Edición Impresa

La municipalidad de Lomas de Zamora está a punto de adoptar una medida por demás polémica. Con la excusa de que tendrá que hacerse cargo de los subsidios a las tarifas eléctrica y del transporte que le transferirá la Provincia, resolvió cobrarles a aquellos pacientes que no sean vecinos del distrito y se atiendan en los centros de salud.

La medida impulsada por el intendente Martín Insaurralde, está contenida en el proyecto de reforma a la ordenanza Fiscal e Impositiva. No es, sin embargo, la única cuestión controvertida que contempla. Es que el alcalde quiere aplicar una tasa que se pagará cada vez que los vecinos carguen combustible y otra contribución que deberá abonarse en el momento en que se registre la transferencia de un automóvil.

Las polémicas disposiciones ya dieron un primer paso cuando fueron aprobadas por la asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes. Fue allí cuando el oficialismo salió a justificar la mayor presión fiscal que deberán soportar los vecinos de Lomas de Zamora -además se prevé un aumento de la tasa de Servicios Generales de un 35 por ciento-, y aquellos que desde otros distritos vayan a buscar atención médica a esa comuna.

Ahora resta la aprobación final del Concejo que, se descuenta, ocurrirá en breve.

En ese marco, el oficialismo salió a respaldar la decisión de Insaurralde, uno de los potenciales candidatos a gobernador del kirchnerismo. El encargado fue el concejal Emiliano Baloira. No sólo justificó las medidas por el “ajuste brutal y un traspaso de responsabilidades” a los municipios por parte de la Provincia, sino que además señaló que la comuna “tiene que actualizar los recursos necesarios para desarrollar el plan de gobierno” y poder hacerse cargo de “responsabilidades” como la “seguridad, la salud y la educación”.

La comuna quiere cobrar un bono por la atención médica a pacientes que no sean del distrito y se atiendan en centros de salud dependientes del municipio, como el Hospital de Llavallol.

¿A quién alcanzaría la medida? A todos los ciudadanos no lomenses que no cuenten con obra social o cuya atención no sea cubierta por los programas nacionales SUMAR y SAMO. Hay quienes aseguran que el valor del bono sería de 100 pesos, pero aún no existe confirmación oficial.

Otras dos tasas se propone crear Insaurralde. Una de ellas se aplica en otras comunas -tanto del oficialismo como de la oposición- y tiene que ver con el cobro de una contribución cada vez que se cargue nafta en las estaciones de servicio de Lomas de Zamora. Se trata de la tasa Vial Municipal, de 40 centavos por cada litro de nafta y de 15 centavos por el GNC. Los fondos serían destinados al mantenimiento y la señalización de calles.

Pero la voracidad fiscal lomense no se agota allí. Es que Insaurralde busca crear la tasa por Seguridad y Señalética que implica el cobro de 0,5 por ciento de la transferencia de vehículos usados o del registro de autos nuevos.