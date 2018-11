Icardi y Dybala apoyaron a Scaloni y le marcaron la cancha a la vieja guardia

Ambos jugadores, que el martes convirtieron los goles ante México, se perfilan como líderes en esta nueva etapa de la Albiceleste

| Publicado en Edición Impresa

La Selección Argentina está transitando el inicio de una nueva etapa y todo parece indicar que Lionel Scaloni será la cabeza del grupo, ya que los dirigentes de la AFA tienen pensado confirmarlo en el cargo de entrenador. Pero dentro de los jugadores, hay dos que asoman como nuevos líderes: Mauro Icardi y Paulo Dybala. Con distintas improntas, ambos apoyaron al por ahora DT interino y le dejaron un mensaje a la “vieja guardia” albiceleste.

Tras el triunfo del pasado martes ante México, Icardi dejó en claro lo que piensa sin dar vueltas: “Nos sentimos cómodos con todos. Se formó algo muy lindo. Viví lo anterior y no había tanto compañerismo y amistad. Ojalá que pueda seguir. Cuando vine acá, no sentía esto. Se siente. Somos todos jóvenes. Antes, con jugadores de experiencia, no se sentía. Hoy arrancan todos desde abajo y quieren quedar bien con el cuerpo técnico y compañeros. Es un plus. Todos quieren lo mejor”.

El atacante del Inter, quien frente a los mexicanos marcó su primer tanto con la camiseta albiceleste, agregó: “Representar a nuestro país es la cosa más linda. Que hoy seamos jóvenes buscando construir algo para la Selección, eso es lo que buscamos. Antes había mucho jugador de experiencia que necesitaba dar todo para ganar y demostrar. Hoy con este cambio, eso se quitó. Es una lástima que no se haya podido dar en una final. Ahora se arrancó de cero y, con un cambio drástico, la presión bajó”.

Dybala, con un perfil menos confrontativo, también habló en los últimos días y fue por la misma línea que Icardi. “Se formó un grupo muy lindo donde todos tiramos para adelante y creo que con la ayuda de Scaloni, un DT que nos da mucha libertad, podemos seguir de esta manera. Obviamente queremos que siga como entrenador porque está trabajando muy bien, aunque no es decisión nuestra”.

Esa “libertad” que marcó el delantero de la Juventus se vio en los amistosos ante México, en donde tuvo una participación activa en el ataque albiceleste y se asemejó más a sus actuaciones en el fútbol italiano.

¿NUEVA GENERACIÓN MÁS MESSI?

Todo parece indicar que Lionel Messi volverá a ser parte de la Selección Argentina en la primera convocatoria del año próximo y, esta nueva generación albiceleste, lo espera con los brazos abiertos sabiendo que es el mejor del mundo.

“Leo es el mejor del mundo. Es lo que quiere todo equipo, tener un jugador como Messi. Esperemos que el nuevo año pueda estar y de cara a la Copa América tenerlo con nosotros”, aseguró Icardi en Mendoza tras el segundo encuentro frente a México.

La estrella del Barcelona, quien pertenece a la “vieja guardia”, ya estuvo hablando con Scaloni, quien en caso de ser confirmado en su cargo buscaría hacerlo sentir cómodo en un plantel plagado de nuevos nombres.