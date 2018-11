Una escuela primaria, un jardín y una secundaria en jaque por recurrentes cortes de agua

Se trata del predio educativo de diagonal 74 entre 16 y 57. Denuncian que lidian con este drama desde hace tres semanas y ya acumulan varios días sin clases

La comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 8, el Jardín de Infantes Nº 918 y la Secundaria Nº 62 puso de manifiesto su preocupación por los recurrentes cortes de agua y pusieron el grito en el cielo porque por tercera semana consecutiva los establecimientos volvieron a perder clases a causa de este inconveniente.

Desde el predio educativo situado en diagonal 74 entre 16 y 57 expresaron que "en este tiempo, en diferentes oportunidades y en diferentes turnos, se vio afectado el funcionamiento tanto de Jardín, Primaria y Secundaria. Hoy la Secundaria no tuvo clases a la mañana por este tema...Y en Primaria un hidrante de Absa llenó hoy la cisterna para que no se suspendieran". No obstante, indicaron que "esto es una solución rápida para el día de hoy y nada más".

Angustiados por la situación, y ante la incertidumbre por la falta de respuestas contundente por parte de las áreas competentes, contaron que "desde que comenzó el problema de manera recurrente, se hicieron presentes varias veces personas del Consejo Escolar y personas de Absa. Al principio unos responsabilizaban al otro. Y hoy, todavía no queda claro el motivo real por el cual no se puede solucionar".

En torno a la problemática, explicaron, "en el día de ayer las tres direcciones presentaron una nota conjunta solicitando la entrada de agua para cada institución de manera independiente. Pero lo cierto es que aún no hay una solución concreta".

Los padres de las tres instituciones enfatizaron que mantienen contacto con las autoridades del Consejo Escolar y que mientras continúan con los reclamos siguen aguardando por una solución definitiva.