Los problemas alimenticios de Cande Tinelli: “No quiero dar lástima, quiero que abran los ojos”

Para ayudar a otras chicas, la hija del conductor se volcó a Instagram para contar sus dramas con la bulimia y la anorexia

En más de una oportunidad, Cande Tinelli, la más rebelde del clan, tiró pistas sobre un pasado con problemas alimenticios aunque ayer, para la incredulidad de algunos, sorprendió a sus millones de seguidores en la red social Instagram al contar detalles sobre una adolescencia oscura, entre las garras de la bulimia y la anorexia, dos problemáticas que, incluso, como queda claro en este caso, no discriminan clase social.

Junto a una serie de fotos en las que se la extremadamente delgada, Lelé, como se la conoce en el ambiente artístico dio un mensaje esperanzador, animando a las chicas que pasan por esa situación a quererse como son, a pedir ayuda, y a dejarse ayudar.

“No sé si es porque se acerca mi cumple y me pongo más sensible de lo que ya soy, pero sentía ganas de aprovechar la exposición (sin intención de que hagan notas), sabiendo que me siguen muchas adolescentes, para contarles un poco mi historia, y dejarles un mensaje a los que lo necesiten. No quiero dar pena con esto. Quiero que abran los ojos todas”, comenzó escribiendo la joven cantante, artista plástica y empresaria de indumentaria.

“Quiero que abran los ojos todas. Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA. Encerrarme sola. No ver gente. Ataques de pánico y fobia social. Perdí tantos momentos hermosos por esta enfermedad de mierda que tomó mi vida por completo”, siguió detallando Cande, sobre el pasado enfermizo que parece haber dejado atrás.

Reflexiva, Cande siguió con su descargo haciendo un mea culpa y disculpándose con su entorno por no haber podido abrir los ojos antes. “Me pido disculpas a mi misma y a las personas que me rodean, que bien saben los malos momentos que los hice vivir. Gracias por sacarme de esto, les agradezco el amor y la paciencia, especialmente a mi papá, mamá y a Micaela”.

Y cerró: “CHICAS por favor, no caigan en esto. Instagram muestra cosas irreales, cuerpos que no existen. No se caguen la vida, en serio. Es demasiado hermosa!!!! Y todas somos hermosas. Con unos kilos de más, de menos. La vida es así, un día uno puede estar más flaco, o verse peor. Pero cuanta importancia hay que darle a esto? NO a estos extremos enfermizos que pueden terminar mal, al PEDO absolutamente. El cuerpo me pasa factura hasta el día de hoy. En mi cabeza quedan secuelas. Así que sean inteligentes y no caigan en esto, y si les pasa por favor pidan ayuda. Es muy importante que lo detecten y lo compartan. Yo estoy para ustedes! Ojalá sirva esta publicación. Lxs amo”.

Los mensajes de apoyo no tardaron en llegar en forma de comentarios de la publicación que cosechó rápidamente cientos de miles de corazoncitos de aprobación.

“Te amo con todo mi corazón. Te admiro y quiero que seas feliz que puedas disfrutar siempre. Tu felicidad es mi felicidad”, le escribió Mica, su hermana más grande. Y la más chiquita, Juanita, tampoco se quedó atrás: “Sos la persona más fuerte y valiente que conozco, te admiro cada día más. Te amo profundamente”.

Las cámaras de la tarde salieron a buscar a Soledad Aquino, su mamá, quien aseguró orgullosa: “Me encantó que haya tenido la fuerza para contarlo. Lo que está buscando ella es dar un ejemplo. Ella tiene muchos seguidores por el talento que tiene. Yo le dije: ‘Ponete las pilas y hacé las cosas bien, porque tenés seguidores por todos lados’”.

Según reveló Aquino, a Cande le hizo muy bien la equinoterapia. “La anoté en el Hípico de San Isidro y empezó a cabalgar, estar con los caballos es muy sanador. Hicimos un curso juntas. Ella todavía vivía conmigo. Lo fue superando de a poco. Le costó un montón pero lo superó. También con mucho sacrificio de Marcelo”.