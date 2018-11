Ara San Juan: a un año de su desaparición realizarán una ceremonia

Se llevará adelante en la base Naval de la ciudad de Mar del Plata

Autoridades de la Armada y familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, realizarán el próximo jueves, en la base Naval de la ciudad de Mar del Plata, una ceremonia al cumplirse un año del último contacto que se emitió desde el submarino, mientras navegaba en aguas del Atlántico Sur, a la altura del golfo San Jorge.

Desde el área de prensa de la Base Naval Argentina de Mar del Plata todavía no comunicaron a qué hora se realizará ni en qué consistirá el acto, pero sí que el mismo se llevará a cabo con la participación y consentimiento de familiares de la tripulación.

"Estamos a un año y aún no sabemos dónde está el submarino, ni mucho menos que es lo que sucedió. Es algo muy doloroso no saber que sucedió y no tener respuestas a ciertas preguntas", indicó a Télam Paola, esposa de Oscar Celso Vallejos, suboficial segundo del submarino ARA San Juan. Además, confirmó que varios familiares de los tripulantes asistirán al acto, aunque todavía no conocen los detalles.

Por su parte, Yolanda Mendiola, madre del suboficial Leandro Cisneros, expresó "nos duele no tener respuestas, a un año de la desaparición del submarino y de su tripulación".

El submarino ARA San Juan fue construido por la empresa alemana Thyssen Nordseewerke y otorgado a la Armada Argentina en 1985. La nave tenía 66 metros de eslora (longitud desde la proa a la popa) y 7,5 metros de manga (ancho).

La última semana, el gobierno acordó con la empresa Ocean Infinity extender por 60 días la búsqueda del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017.

El jueves pasado el buque "Seabed Constructor", de la empresa Ocean Infinity, arribó al puerto de Comodoro Rivadavia para efectuar, por segunda vez, un recambio del personal y reabastecimiento, y volvió a zarpar para la búsqueda.

Con esto da cumplimiento al contrato que suscribió con la Armada, que estableció que las tareas de rastrillaje en aguas del Atlántico Sur abarcan 60 días operativos, que podrían extenderse, según fuentes próximas a las tareas de búsqueda.