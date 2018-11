Nadie opera el equipo y en el hospital de Romero llevan 2 años sin mamografías

Se jubiló el profesional que operaba el mamógrafo y no lo reemplazaron. El aparato anda pero nunca designaron un empleado para el área

En el hospital Alejandro Korn de Melchor Romero el mamógrafo salió de funcionamiento cuando se jubiló el profesional que lo manejaba y, desde hace unos dos años, pese a que el equipo está en perfectas condiciones ninguna mujer pudo hacerse el estudio en ese centro asistencial. Desde el Ministerio de Salud de la Provincia se reconoció que el problema recién podrá subsanarse el año que viene.

Rubén Pennone, es un jubilado que trabajó en ese hospital y se expresó preocupado por la situación. “En Melchor Romero viven unas 44 mil personas y es increíble que ese equipo que está en excelente estado no esté funcionando y las mujeres deban hacerse las mamografías o en el Hospital de Gonnet o en clínicas privadas”, dijo el vecino.

En el hospital se reconoció que desde que se jubiló el profesional que estaba al frente del equipo ya no se designó a nadie y por eso cayó en desuso.

En suma, no fue la falta de necesidad de esa populosa localidad, si no el hecho de que la actual gestión no designó aun a nadie para estar al frente de esa área.

“Nos comunicamos con la dirección, con el Ministerio de Salud, pero nadie nos sabe decir nada”, agregó el vecino.

Según se informó, se envió un expediente para poner al tanto de la situación a las autoridades sanitarias, pero hasta el momento el equipo sigue sin tener quien lo ponga en funcionamiento.

En ese marco, las mujeres que necesitan realizar el estudio deben gestionar el turno en el Hospital Rossi, en el San Martín o en el de Gonnet.

“Es una vergüenza que habiendo un mamógrafo haya que viajar a otro lugar para hacernos el estudio con lo que eso complica a las mujeres que tenemos poco tiempo”, contó Gisella Paz al enterarse que no podría hacerse el estudio en Romero.

La mujer dijo además que intentó sacar turno a través del número telefónico 08003334335, pero en cada oportunidad escuchó el mensaje “el intenso tráfico dificulta el ingreso de su llamada”.

También se supo ayer que el mamógrafo del Hospital San Martín dejó de funcionar por algunos días, pero ya fue reparado.

Desde la cartera sanitaria provincial se comunicó que el director Provincial de Hospitales, Alejandro Raveca, se reunió con Sergio Ávalos, director del hospital Alejandro Korn para analizar el problema de la falta de recursos humanos y se anticipó que para principios del 2019 el equipo va a estar operativo.