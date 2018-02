El acusado de asesinar a Camila admitió que estuvo con ella, pero no recuerda “nada más”

Después de indagar a José Carlos Varela, el fiscal Sergio Terrón dijo que el imputado tiene una “amnesia mentirosa”. Seguirá preso

“Amnesia mentirosa”. Así calificó el fiscal de la causa a la declaración que ofreció ayer el acusado de violar y matar a Camila Borda (11) en la ciudad de Junín, ya que admitió haber estado junto a la víctima en el parque de la quinta en la que vivía, aunque dijo no recordar lo que pasó después.

En la puerta de los tribunales de Junín, el fiscal Sergio Terrón dijo que el detenido José Carlos Varela (40) “dio una versión muy corta y lo único que manifestó es que recuerda en ese momento haber salido a darle de comer a su perro al parque de la quinta, que estaba la niña allí y que a partir de eso no recuerda más nada”.

“O sea, una amnesia mentirosa”, agregó Terrón, y adelantó que ayer mismo planeaba pedir la prisión preventiva del acusado a la jueza de Garantías 3 de Junín, María Laura Durante, quien dispuso que Varela sea alojado en la Unidad Penal 3 de San Nicolás.

El acusado fue indagado a las 10.45 de ayer en la Ayudantía Fiscal del partido de General Pinto, ciudad en cuya comisaría había permanecido alojado en las últimas horas.

Para el fiscal Terrón, el acusado de “homicidio agravado por alevosía -estado de indefensión de la víctima- y criminis causa -cometido en este caso para ocultar una violación-” trata de colocarse “en una situación ventajosa, con una amnesia selectiva y mentirosa, para lograr una inimputabilidad”.

No obstante, destacó, “admite que tuvo contacto con la nena, lo cual es importantísimo”.

“Creo que es una persona lúcida, que sabe perfectamente lo que hizo y por eso intentó ocultar lo que había hecho. Hace esta declaración parcial y dividida que en definitiva lo coloca en la escena del hecho y en presencia de la nena, alegando una amnesia que no le creemos”, añadió el representante del Ministerio Público.

Consultado sobre la posibilidad de que Varela haya cometido hechos similares con anterioridad, lo que no surge de ninguna denuncia por el momento ya que no tiene antecedentes penales, Terrón manifestó que no lo descarta, aunque aún no tiene elementos para probarlo.

“Hasta ahora nadie se acercó pero no lo descarto. Muchas veces en delitos de índole sexual hay presiones, amenazas, miedo, cuestiones en el seno de una familia que no quieren ser ventiladas; no sería descabellado pensar que haya ocurrido algo de esto en el pasado”, concluyó el fiscal al agregar que duda de que Varela sea “un delincuente primario”.

En tanto, ayer la madre de Camila responsabilizó también a la dueña del predio donde trabajaba el acusado del crimen.

“A vos te hablo basura: espero que des la cara. Yo se que a mi hija no me la vas a devolver, ni vos ni ese hijo de puta, pero me las vas a pagar, vos, tu hijo y toda tu familia, porque vos sabías a quien metías acá, a esta porquería”, expresó Alejandra ante la prensa.

Y sobre el acusado, expresó: “Que pague, se merece pagar, ningún violador tiene que estar en la calle. Nunca pensé que me iba a pasar esto a mí”.

Por su parte, Guillermo, padrastro de Camila, agradeció el apoyo de los vecinos en la búsqueda de la niña y los reclamos de Justicia y dijo que espera que Varela sea condenado a prisión perpetua.

“Esperamos que le den cadena (prisión) perpetua, que sufra, le deseamos lo peor”, concluyó.

En tanto, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, hizo un llamado a “todos los poderes del Estado” para que “cada uno, en lo que corresponda, tome cartas en el asunto”.

“La familia de Camila me pidió que el asesino no salga más”, contó el jefe comunal y remarcó que es un pedido de toda la sociedad y que la prisión perpetua sería “un fallo ejemplificador”.

“Para quienes tenemos una función ejecutiva y la responsabilidad de llevar adelante la ciudad, lo que pasó redobla el compromiso y lleva a la reflexión”, concluyó.

Camila Borda fue encontrada asesinada el domingo en la bañadera de la casaquinta situada frente a su vivienda, en Arias al 1500, del barrio Ricardo Rojas. Según la autopsia, la niña fue violada y luego estrangulada con un cable el mismo domingo 25, poco después de salir en bicicleta de su casa a realizar una compra a un kiosco vecino.