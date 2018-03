Boca ganó en el último suspiro y se agranda

Con esta victoria mantuvo los ocho puntos de ventaja sobre Talleres y, además, llega confiado al duelo del miércoles ante River

Cuando todo parece indicar que Boca dejaba dos puntos en el camino ante Tigre, apareció Leonardo Jara en la última jugada para darle la victoria por 2-1. El Xeneize, que no jugó bien, se había puesto en ventaja con un tanto de penal de Edwin Cardona, pero minutos más tarde Matías Pérez García colocó el empate transitorio para el Matador. Con esta victoria, sigue 8 puntos arriba de Talleres.

En el comienzo del partido Boca fue quien dominó la posesión de la pelota pero, a pesar de esto, el Matador no se achicó y salió a disputarle la mitad de la cancha, buscando lastimar por las bandas.

Las primeras chances de peligro fueron para el local, con un remate cruzado de Carlos Tévez y un disparo desde lejos de Pablo Pérez que no llevaron demasiado peligro. La visita respondió en los pies de Diego Morales, quien terminó pateando desde la puerta del área a las manos de Agustín Rossi.

Ya pasados los primeros veinte minutos el equipo comandado por el Mellizo empezó a tener más protagonismo en el área rival, principalmente cuando se juntaron los más habilidosos del equipo, aunque la mayoría de las jugadas se terminaron ensuciando en tres cuartos de cancha. La más clara estuvo en los pies de Leonardo Jara, quien sorprendió dentro del área y envió la pelota a la parte externa de la red tras un buen pase de Cristian Pavón.

Tigre, por su parte, siguió con su guión y, con el correr de los minutos, fue incomodando cada vez más al puntero de la Superliga a pesar de no tener demasiadas situaciones de gol.

En los minutos finales de la primera etapa Boca reafirmó el control de la pelota y le agregó peligrosidad a su ataque con varios avances por las bandas, mientras que la visita se limitó al contragolpe. Igualmente el gol no llegó y por eso ambos equipos se marcharon al entretiempo con el cero en el marcador.

En el comienzo del segundo tiempo las cosas no cambiaron demasiado con respecto a la etapa anterior, aunque en los primeros minutos Tigre se mostró unos metros más adelantado y merodeó el arco defendido por Rossi. Boca, por su parte, tuvo algunas aproximaciones comandadas por Edwin Cardona, pero no generaron demasiado peligro en la valla custodiada por Julio Chiarini, quien por su pasado en River no fue bien recibido en La Bombonera.

Pasado el primer cuarto de hora el encuentro comenzó a jugarse a pedir del Matador, ya que los xeneizes se enredaron en las discusiones con Germán Delfino (le reclamaron por un supuesto penal y la demora de los jugadores de Tigre) y se mostraron fastidiados por la intensa marca de los jugadores visitantes.

Pero cuando parecía que el encuentro se le complicaba al local, llegó el gol de Edwin Cardona a los 28: Pavón se filtró en el área por la banda izquierda y Pérez García lo cruzó, en un claro penal que no dudó en cobrar el juez. El colombiano, con mucha frialdad para ejecutarlo, lo convirtió en el 1-0 para el desahogo del Xeneize.

La defensa de Tigre se durmió a los 49 del complemento y Jara colocó el 2-1 final para Boca

Este tanto parecía sentenciar el partido, porque quedaba poco para el final y Tigre había llegado poco y nada. Pero a los 44 minutos la defensa local se durmió y, tras un centro desde la izquierda de Carlos Luna, Matías Pérez Acuña apareció en soledad por la otra banda y sacó un remate letal para el 1-1.

Con esta igualdad los conducidos por Guillermo Barros Schelotto “quemaron naves” en busca del gol que le de los tres puntos y, a los 49, llegó: “Wanchope” Ábila apareció habilitó a Leonardo Jara, quien apareció en soledad abajo del arco y desató la locura de toda La Bombonera con el 2-1 final.