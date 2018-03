Calu Rivero: “Yo quiero disculpas”

| Publicado en Edición Impresa

Calu Rivero, en medio de un raid mediático que no discrimina en géneros ni formatos, visitó ayer “Intrusos” y en un imperdible mano a mano con Jorge Rial siguió contando sobre el drama que sufrió de parte de Juan Darthés, cuando fueron compañeros en “Dulce Amor”.

Tras decir que le habían advertido sobre el actor antes de ser parte de la ficción de Estevanez, dijo que trató de hacerle entender a su compañero que la estaba pasando mal y que él nunca reaccionó.

“No es algo mínimo lo que me pasó. Se lo dije de todas las formas y no lo entiende… Me dijo que no lo volvería a hacer, pero lo seguía haciendo”, contó la joven catamarqueña.

Concretamente, dijo que el problema puntual fueron “hechos y excesos inapropiados” que le hicieron “mucho daño” aunque explicó: “Si tengo que decir lo que más me dolió y afectó, fue su respuesta. Decía ‘ok, no lo hago más’ y lo seguía haciendo”.

En medio de su relato, Rial la consultó sobre qué opinaba en relación a la gran muestra de apoyo que Darthés tiene de parte de Adrián Suar, quien decidió no sacarlo de “Simona”, la ficción que ocupa el prime time de El Trece, uno de los canales líderes.

“Yo no soy quién para decir lo que tiene que hacer Adrián Suar, pero cada uno tiene sus responsabilidades. Yo lo llamé a Adrián por este tema, antes de publicar la carta. Quería contarle de mi boca lo que pasó. Él me escuchó con empatía”, contó la también dj, aunque tiró con respecto a la supuesta continuidad del actor por una necesidad económica: “Yo priorizaría lo humano antes que lo material. En ese momento yo me quedé sin trabajo”.

Calu, que el sábado fue parte de “PH” con Andy Kusnetzoff y en donde también realizó fuertes declaraciones, dijo que “no le tuvo miedo” a Darthés cuando se lo encontró en la mediación, sino todo lo contrario. “Me sentí empoderada. El tenía el mismo discurso que en aquel momento momento”.

Y manifestó que siempre esperó unas disculpas que nunca llegaron. “Pedir disculpas no es fácil. Me parece algo hermoso. Siempre quise unas disculpas”, reveló.

“Todos dicen ‘que lo Justicia defina’. Pero esto prescribió. Aunque yo tenga pruebas, ya no me sirven”, manifestó Calu, quien insistió en el pedido público de perdón.

“No quiero llevarlo al plano material, porque no es mi motivación, yo quiero disculpas. No soy la Calu de hace cinco años, ahora tengo amor propio y fuerza”

Por último, reconoció cómo se siente ahora y habló del tatuaje que lleva en un brazo, de una mano femenina con forma de arma apuntando: “A mí no me toca nadie. A mí se me va a respetar. Mi cuerpo habla”.