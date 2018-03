Stephen Hawking y la fiesta para viajeros en el tiempo a la que no fue nadie

El 28 de junio de 2009 Stephen Hawking se proponía realizar un experimento sobre la posibilidad de viajar en el tiempo. El científico esperaba pacientemente dentro de un salón de la Universidad de Cambridge, donde había organizado una fiesta y esperaba a sus invitados.

Sin embargo, nadie acudió a la fiesta. Fiel a su estilo cómico, el físico expresó "¡Qué lástima!". No obstante, su idea no fue ninguna broma. "Me gustan los experimentos sencillos y el champagne, así que combiné dos de mis cosas favoritas para ver si los viajes en el tiempo desde el futuro hacia el pasado son posibles", había expresado.

Según su propio testimonio, no contó a nadie lo que había organizado hasta que terminó. En ese instante envió la invitación, en la figuraba nada menos que las coordenadas exactas en tiempo y espacio de la reunión.

“Usted está cordialmente invitado al evento para viajeros del tiempo, organizado por el profesor Stephen Hawking”, decía la invitación, donde agregó que esperaba que “algún día, alguien viniendo en el futuro”, la halle y use su máquina del tiempo para ir a la fiesta.

El físico se permitió bromear al respecto y confesó que esperó bastante tiempo a los viajeros: “Esperaba que la futura Miss Universo fuera a abrir la puerta”.

Acerca de la posibilidad real de viajar en el tiempo, Hawking siempre se mostró escéptico. "La Teoría de la Relatividad de Einstein parece ofrecer la posibilidad de que podamos deformar el espacio-tiempo tanto que podríamos viajar al pasado. Sin embargo, es probable que dicha deformación provoque un rayo de radiación que destruiría la nave espacial y tal vez el espacio-tiempo en sí mismo", señaló.