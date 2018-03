El Cartonazo repartió el premio entre dos lectores de Villa Elvira y Arturo Seguí

María Rosa Salazar y Roberto Altamirano fueron los ganadores que se quedaron con 25.000 cada uno al tener los 15 aciertos

El Cartonazo de EL DIA tuvo dos ganadores en la jugada que cerró ayer: María Rosa Salazar, de Villa Elvira, y Roberto Altamirano, de Arturo Seguí quienes se repartieron la suma de 50.000 pesos. Ambos lograron tener los 15 aciertos necesarios para quedarse con el premio.

María Rosa Salazar, de 36 años, está casada, tiene una hija, y vende café con sandwiches en la vía pública, por diferentes zonas de la Ciudad.

El premio para María Rosa llegó precedido por una intuición. Le dijo a su esposo que podían darse una oportunidad más y el azar le guiñó un ojo al matrimonio que se quedó con 25.000 pesos.

“Es la primera vez que ganamos algo. Lo vamos a utilizar para arreglar la casa”, se entusiasmó Salazar.

Roberto Altamirano, de 55 años, es de Arturo Seguí y trabaja como portero en un edificio céntrico.

“Lo sigo hace más de cuatro años. Esta vez fue muy especial porque pasé de la bronca a la alegría en menos de tres minutos. Ya iba a tirar el cartón porque pensé que me había vuelto a quedar en la gatera. Consulté con un vecino, le conté que me faltaba el 69 y él me dijo que había salido. Revisé otra vez los diarios de la semana y comprobé que tenía todos los números”, contó el vecino de Arturo Seguí.

Altamirano tiene tres hijos, y contó que está pensando cómo va a disfrutar el premio junto a su familia. “Algo lindo podemos hacer”, dijo tras confirmar que había ganado el Cartonazo.

Mañana comienza una nueva ronda, con la entrega de un nuevo cartón, junto a la edición impresa de EL DIA.

Los cartones tienen 15 números cada uno, entre el 00 y el 89. De sábado a miércoles se publican 10 números en cada jornada, siempre en la edición impresa de EL DIA, y los lectores deben cotejarlos. Si al miércoles tienen 15 aciertos, se transforman en ganadores.

Si hay más de un ganador, como ocurrió en esta oportunidad, el premio se reparte en partes iguales.

Los ganadores tienen que llamar al 425-0101 y presentarse los miércoles, de 11 a 17 en las oficinas de diagonal 80 Nº 815/817.

TELEVISOR LED

Las tarjetas no ganadoras de este mes pueden participar del sorteo del televisor LED que se pone en juego el último día hábil de cada mes. Los lectores deben completar sus datos y luego depositar los cupones en las urnas habilitadas en cualquiera de las receptorías del diario o bien en las oficinas de diagonal 80 Nº 815.