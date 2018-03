Apple propone 13 emojis para representar a las personas con discapacidad

Apple propuso al Consorcio Unicode un conjunto de trece nuevos emojis que representan a personas con discapacidad visual, auditiva y motora, los que diseñaron junto a organizaciones que trabajan la temática.

La empresa incluyó en sus sugerencias emojis de perros guía y de servicio, personas con bastones, una oreja con un audífono, usuarios de sillas de ruedas y prótesis, entre otras opciones.

"Esto no pretende ser una lista exhaustiva de todas las representaciones posibles de discapacidades, se trata de proporcionar un punto de partida inicial para una mayor representación de la diversidad dentro del universo emoji", dijo Apple en su propuesta ante el Consorcio Unicode, el organismo que se encarga de la estandarización de emojis entre plataformas y redes.

