Medicina pateó el tablero de la UNLP con una sorpresiva interna por el decanato

Los grupos que integran la oposición a la histórica agrupación de profesores Hoja de Roble enfrentan una situación inesperada ante la postulación de un segundo candidato a presidir la facultad. Hablan los actores

Hoy por hoy, hay tres candidatos a decano en la facultad de Medicina. Una situación inédita con final incierto. La heterogénea oposición al grupo de profesores Hoja de Roble, conducción de la unidad académica durante el último cuarto de siglo, logró 11 de los 16 integrantes del consejo directivo en las elecciones de fines del año pasado. Con el público apoyo del Rectorado, la Agremiación Médica Platense y el Colegio de Médicos, cantó victoria y lo festejó a lo grande. Pero ya tiene una interna. Tan sorpresiva como compleja. Por ello, es mejor ir por partes.

La Lista Diálogo Académico, que agrupa desde 2013 a los profesores opositores, en los comicios de 2017 consiguió incorporar 2 representantes por la minoría en el consejo directivo. En primer lugar, a Juan Angel Basualdo Farjat, quien en 2015 ya había sido votado por unanimidad como futuro postulante a decano de esa agrupación. Los otros 5 representantes del claustro quedaron en manos de Hoja de Roble, que sacó el 72% de los votos.

Los comicios estudiantiles, saliesen como saliesen, le garantizarían a la oposición 5 votos seguros: ese claustro estuvo históricamente enfrentado a Hoja de Roble. Estudiantes por una Nueva Facultad logró 3 consejeros (uno del PCR, otro de Patria Grande y el tercero, independiente). Los peronistas de Remediar perdieron por 4 votos y obtuvieron un consejero, al igual que Franja Morada, la tercera fuerza.

La “consagración” del variopinto espacio opositor fue el viernes 10 de noviembre, cuando se contaron los votos de la elección de graduados, pues el Frente de Graduados se quedó con los tres consejeros (un JTP y dos “puros”) ante la histórica Lista Independiente Nº 3 alineada con Hoja de Roble. Esa noche la oposición se aseguró 10 votos: 2 profesores, 5 estudiantes, un JTP, 2 graduados sin relación laboral con la facultad (se requieren 9 para designar decano). La guinda del pastel llegó con el triunfo en no docentes. Allí llegaron a los 11, o sea, mayoría absoluta.

Pero el plácido sueño del Rectorado se vio interrumpido a mediados de la segunda semana de marzo, cuando el ex apoderado de la Lista Diálogo Académico, el profesor adjunto de Pediatría B, Juan Reichenbach, se autopostuló desde Facebook. Dos candidatos por el espacio opositor.

En desventaja al interior de la facultad y, concretamente, del consejo directivo, donde tiene el apoyo explícito del graduado Juan Manuel Fernández Castillo y, según algunos, del estudiante del PCR, el soporte fuerte de Reichenbach, aseguran todos los actores consultados, proviene de la Agremiación Médica Platense.

“Instamos a todos los consejeros de la oposición a trabajar para confluir en una propuesta común”, dijeron en el Rectorado, donde, en este caso, no disimularon su intervención en la vida interna de la facultad, como sí lo han hecho en otras unidades académicas (Agronomía, Veterinaria, Ingeniería, Observatorio).

Ahora bien, ¿qué se escucha en las conversaciones que se dan en los pasillos del edificio central de la UNLP? Que “la candidatura de Basualdo es más sólida”. Y si bien están seguros de que “se logrará la unidad”, admitieron que “en este momento la discusión es intensa, aunque lógica en un espacio tan heterogéneo. Lo importante es que nadie rompa ese espacio”, subrayaron.

“SERÍA IRRESPONSABLE”

El profesor titular de Microbiología y Parasitología y ex vicedecano 1989-1992, Juan Basualdo, contó que “Juan Reichenbach me avisó de su autopostulación llamándome por teléfono a mi casa, cuando Diálogo Académico me eligió como su candidato a decano hace dos años y ratificó esa votación hace alrededor de tres semanas, siempre por unanimidad, es decir, con el apoyo del propio doctor Reichenbach. Por eso es incomprensible lo que está ocurriendo”.

“Nuestra propuesta de trabajo, que se encuentra condensada en una plataforma de 18 puntos, la hemos puesto a consideración de todos los estamentos que componen la comunidad académica, es decir, graduados, jefes de trabajos prácticos, estudiantes, no docentes, para que la enriquezcan con sus aportes”, comentó.

Y aseveró: “Nuestro equipo de gestión contará con todos los sectores. Con ellos venimos hablando hace tiempo. Y ahora, ante esta coyuntura, vamos a agotar todas las instancias para que el proyecto tenga un solo candidato, porque sería una irresponsabilidad absoluta llegar al consejo directivo con tres postulantes, uno por el oficialismo y dos por la oposición. Transformar una facultad como la de Medicina requiere de mucha seriedad, coherencia y compromiso. Por ello, poner en riesgo un trabajo de tantos años con una autopostulación a último momento contra la voluntad de los profesores de nuestro espacio, no parece ir en ese sentido”.

Por su parte, Juan Reichenbach reconoció que “no hay grandes diferencias desde lo programático. De hecho, yo participé del armado de la plataforma de Diálogo Académico. Pero tras estas elecciones leí que el triunfo lo posibilitaron todos los sectores, y ello debía reflejarse en una apertura de la lista para incorporar a una futura gestión a los graduados, estudiantes, JTP. Eso no ocurrió rápidamente y muchos me impulsaron a generar esa instancia”, puntualizó.

“Las conducciones monolíticas, sin apertura, se tienen que acabar. La facultad no puede seguir siendo gobernada sólo por profesores”, consideró.

“ILÓGICO”

Matías Rojo, uno de los referentes de la agrupación estudiantil peronista Remediar, que, como se dijo, perdió la elección por 4 votos ante un frente de izquierda, dijo -tras la reunión que una treintena de militantes de esa fuerza mantuvo con los profesores opositores- que “este grupo nació en 2013, el año que tomó forma Diálogo Académico. Desde entonces venimos trabajando con ellos y nuestra postura nunca cambió. Creemos que todos los claustros debemos participar, pero encabezados por los profesores. Es ilógico pensar en un decano sin el apoyo de los profesores”, realzó, en obvia alusión al hecho de que Reichenbach no cuenta con ese cimiento. “El 1º de abril la Escuela de Salud vuelve a la facultad. Llevar adelante y transformar una casa de estudios con 15 mil alumnos y 130 cátedras requiere un conocimiento profundo de las cuestiones internas, que una entidad de afuera no tiene”, lanzó.

Desde Franja Morada manifestaron su “apoyo a Diálogo Académico, no a Basualdo”, y aclararon que ello no implica nada personal sino una postura que “no repara en personalismos”. Los radicales afirmaron que el 14 de marzo sellaron “un acuerdo con Diálogo Académico” donde pidieron reivindicaciones a cambio de ese apoyo: eliminación de la mesa castigo, unificación de los regímenes de cursada para todos los años (garantizar los 4 parciales por evaluación y recuperar las 14 instancias de evaluación final), extensión de la validez de las cursadas por 4 años, garantizar plazas para la práctica final (PFO) en el área de La Plata, y participación estudiantil en el debate por un nuevo ingreso y un nuevo plan de estudios.

“NADA QUE DIVIDA”

El graduado Fernández Castillo apoya a Reichenbach. El otro consejero de ese claustro, Manuel Fonseca, dijo que “desde nuestro sector del Frente de Graduados estamos trabajando por la unidad. Somos unos convencidos de que no se trata de una cuestión de nombres, sino que se debe privilegiar el proyecto. Y, desde ya, elegir por consenso a quien mejor lo represente para que ocupe el decanato”. “Ese consenso debe incluir a todos los estamentos de la facultad, es decir, a los profesores, graduados, JTP, estudiantes y no docentes”. “La facultad necesita de profundas transformaciones pedagógicas, pues ha quedado desplomada tras las sucesivas gestiones de Hoja de Roble. Y para ello se requiere unidad en el proyecto. Es por eso que no alentaremos ninguna estrategia que aporte a la división y beneficie a esa agrupación”, definió. En similares términos se expresó la referente estudiantil de Patria Grande, Ayelén Escalante.

“CADA UNO SU PORCIÓN”

Fuentes del decanato anticiparon que en el consejo directivo van a proponer la candidatura de la actual decana, Ana Lía Errecalde, para “dejar en claro nuestra posición; no vamos a caer en el juego de dividir nuestros 5 votos pues no comulgamos con las ideas de los otros sectores”.

En esa línea, enfatizaron que “pese a haber ganado la elección de profesores con el 72% de los votos y de tener la mayoría de ese claustro en el consejo, nadie vino a conversar con nosotros. Hablan de diálogo, de pluralidad, pero ni siquiera se acercaron a quienes fuimos apoyados por más de siete de cada diez profesores de la facultad”, remarcaron.

Por su parte, el secretario académico saliente y profesor titular de Anatomía, Julio Hijano, opinó que “la experiencia demuestra que la construcción de una alianza no da resultados. Se juntan sectores muy distintos para sumar votos y sacar a alguien, pero luego comienzan a pelearse por su porción de la torta. Y eso es lo que está pasando acá”, finalizó.

Muchos, en cambio, creen en la unidad opositora. La duda a despejar es si esta sorpresiva e intensa interna dejará heridas abiertas. El tiempo dirá.