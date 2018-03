Megadenuncia ante la Justicia Federal por la contaminación en arroyos de la Región

Apunta contra los responsables de los focos de polución y contra quienes deben ejercer controles. Vuelcos y rellenos en la mira

Rubén Sarlo, Ex fiscal y denunciante: “Esta situación es ecológicamente imprevisible en cuanto a sus consecuencias”

El Arroyo Pérez, en San Carlos, no escapa a la realidad de la mayoría de los cursos de agua de la región, amenazados por la polución / EL DIA

La justicia federal platense investiga una megadenuncia por violación a la ley nacional de residuos peligrosos. La presentación apunta contra los responsables de los diversos focos de contaminación, tanto de las aguas, ya sea arroyos, desembocaduras y el Río de La Plata, como del medio ambiente, especialmente en la zona ribereña de Ensenada y Punta Lara. En ese sector, según la denuncia, se están realizando vuelcos de residuos “altamente peligrosos”, y se “ejecutan obras en detrimento de la flora, fauna y los seres humanos”, afectando los agentes naturales de purificación y renovación del medio ambiente, poniendo “en riesgo la salud pública de la población”.

En la denuncia, presentada por el ex fiscal de La Plata Rubén Sarlo, que recayó en el Juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo del doctor Ernesto Kreplak, se destaca que los cauces de agua afectados por la contaminación son los arroyos Rodríguez, El Gato, San Carlos, Martín, Carnaval, Doña Flora, Pérez y Del Pescado; como así también en los espejos de agua alrededor de la planta de YPF (Berisso y Ensenada), ex Petroquímica General Mosconi, Laguna del Aeroclub y Ex Propulsora Siderúrgica.

“Un simple paseo por los sitios mencionados permite a cualquier ciudadano darse cuenta que esos espejos de agua están sucios, contaminados con todo tipo de elemento nocivo para la fauna silvestre, la flora y los seres humanos”, se detalló en la denuncia penal.

También se precisó que “el medio ambiente está en peligro, y los funcionarios públicos que debieran prevenir y controlar estos espacios, caminan al borde del delito de `omisión a sus deberes´ conforme lo prescribe la norma del artículo 248 del Código Penal”.

El doctor Sarlo resaltó que “me pregunto si las autoridades que deben hacerlo miden periódicamente el grado de contaminación y qué componentes poseen dichas aguas; pero por los colores oscuros y aromas químicos o nauseabundos, es casi seguro que esa omisión de deberes se tipifica por sí sola con claridad meridiana”.

También señaló notas periodísticas sobre gravísimas situaciones de contaminación en el arroyo El Gato, con la clausura de una papelera que al parecer arrojaba agentes contaminantes.

En tal sentido, el ex fiscal le pidió al juez federal que investigue a las autoridades que permitieron que es empresa funcione sin activar las instalaciones de depuración de los efluentes.

En la presentación se afirmó que días después otra nota periodística alertó sobre la aparición de una gran cantidad de peces muertos en los espejos de agua en la zona del Club de Regatas , en la que se alerta que sería producto de los agentes contaminantes que provienen del arroyo El Gato, que allí desemboca.

El denunciante además solicitó que se investigue lo que ocurre en el cauce del arroyo Doña Flora, que se conecta con el Río Santiago, que también vasocomunica con El Gato.

“Especialmente se debe investigar la obra que realizó la comuna sobre el puente que está cerca del Club Náutico Ensenada, consistente en un sistema de compuertas y de bombas, que si bien tienen por objeto evitar contaminaciones, puede observarse allí un olor fétido y nauseabundo permanente cuando uno se para en el mencionado lugar. Es posible que el agua allí no circule y quede estancada, lo que produce un foco peligroso para contaminación acuática y ambiental, a la vez que la proliferación de alimañas e insectos”.

UNA “ABERRACIÓN” EN LAS PLAYAS DE PUNTA LARA

En la megadenuncia, el ex fiscal consigna lo que está ocurriendo en la playa pública de Punta Lara, “sobre la ribera ensenadense que pertenece al Río de La Plata, que tiene más de 10 kilómetros de extensión, con bancos de arena y lugares verdes para el esparcimiento humano”.

“Lamentablemente puede verse sin dificultad que este espacio natural ha sido invadido por la mano del hombre desde la zona conocida como La Playita, sobre la venida Almirante Brown a la altura de Villa del Plata, por una inusitada cantidad de escombro, piedra y rellenos de desmalezamiento. Esto desde la columna 42 a 48, y 96 a 102”, se aseguró en la presentación ante la justicia federal.

“Todo el relleno fue allí depositado -según los vecinos que he consultado- por personal del municipio de Ensenada, y se extiende hasta diagonal 74, donde está el parador Néstor Kirchner”, dijo el ex fiscal.

“Esta aberración -agregó- altera la vida de la fauna y el equilibrio ecológico del lugar, porque virtualmente se tapó la playa con elementos de desecho que nada tienen que hacer allí, quedando en evidencia clara que no se evaluó el impacto ambiental que seguramente tiene semejante atentado contra la naturaleza”.

“Esta situación incontrolada y descontrolada es ecológicamente imprevisible en cuanto a sus consecuencias, donde se puede ver fácilmene que se ha llevado a cabo una tala indiscriminata de árboles, eliminación de juncos propios de la zona costera, mediante un barrido con palas mecánicas, con la consecuente modificación del hábitat natural de la zona sin evaluación del impacto ambiental, como debió suceder”, enfatizó el ex fiscal en la denuncia.