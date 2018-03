¿Por qué los deportistas extienden cada vez más años sus carreras profesionales?

Jugadores que rondan los 40 años de edad siguen brillando en el más alto nivel de competencia de distintos deportes. Emanuel Ginóbili, quien ya llegó a las cuatro décadas y la rompe en la NBA, es un claro ejemplo

Por LAUTARO SEGURA y FERNANDO ALEGRE

¿Hasta qué edad un deportista puede seguir compitiendo al máximo nivel? Gracias a los avances tecnológicos en la preparación y cuidado del físico, la respuesta a dicha pregunta ha ido variando a lo largo del tiempo, poniendo el límite de edad cada vez alto. Si bien cada deporte tienes sus particulares debido a las exigencias del mismo, en la última década se ha podido apreciar como jugadores de distintas disciplinas brillan rondando sus 40 años.

El caso más paradigmático de la actualidad es Emanuel Ginobili, quien con sus cuatro décadas ya cumplidas sigue dando que hablar en la mejor liga de básquet del mundo, la NBA. En el tenis, Roger Federer se convirtió en el número 1 más longevo con más de 36 años, mientras que en el fútbol argentino Rodrigo Braña, que semanas atrás festejó sus 39 años, muestra el mismo despliegue de cuando arrancó a jugar y es la pieza más importante del plantel de Estudiantes. Ejemplos sobran, y se pueden encontrar en cualquier deporte y país.

Un deportista de primer nivel, hoy en día, tiene a su disposición un seguimiento médico personalizado con analíticas frecuentes, control de peso diario y técnicas para medir qué proporción de grasa y de masa muscular tienen en el cuerpo. Esto ocurre tanto en deportes grupales como individuales. También se les hacen registros para valorar el estado de las fibras y si hay riesgo de lesiones inminentes. Médicos y traumatólogos están en todos los detalles para que el deportista rinda al máximo.

Los especialistas saben la potencia muscular de los isquiotibiales de un jugador durante la etapa precompetitiva y pueden regular sus sobrecargas durante la temporada. Los reposos resultan claves, y los mismos se van planificando con anticipación. Este perfeccionamiento en la preparación médico ha hecho que los jóvenes atletas necesiten más tiempo antes de alcanzar la excelencia.

Si a un deportista se le exige la dosis que necesita de entrenamiento y no se sobrexige, va a durar más en la alta competencia y con menos lesiones que le obliguen a parar. Igualmente, en caso de sufrir alguna molestia, los tratamientos son más sofisticados y permiten una mejor recuperación con respecto a décadas anteriores, en donde era más común que una dura lesión termine con la carrera de un jugador.

Al aspecto médico se le añade una buena alimentación, también controlada por un profesional, que suele diseñarse de manera personal teniendo en cuenta las características físicas de cada uno: se tiene en cuenta la cantidad de grasas, carbohidratos y proteínas necesarias para cada uno, así como si les conviene tomar algún suplemento o mineral para mejorar su estado físico.

En el último tiempo muchos deportistas han optado por la llamada “dieta paleolítica”, la cuál ha sido definida como la manera más saludable de comer porque tiene un enfoque nutricional que funciona con la genética de cada uno para ayudarlo a mantenerse en forma, fuerte y pleno de energías. Esta dieta se centra en todos los alimentos libres de aditivos y productos químicos, buscando el consumo de proteínas y grasas saludables que permitan un mejor metabolismo.

Si un deportista lleva una vida sana, y es acompañado por un buen equipo profesional, podrá disfrutar de más años de alta competición, aunque también es importante saber adaptarse a la manera de jugar en cada etapa de la vida. Toni Nadal, tío e histórico entrenador de Rafael, explicó en una entrevista al diario “El País” de España: “En el 2008 era un jugador joven y brioso, cuyo tenis manifestaba ciertas carencias técnicas que superaba felizmente gracias a un juego basado en la impetuosidad, la intensidad y la fuerza mental. Pero cuando la etapa juvenil pasó, ha mejorado técnicamente casi todos sus golpes. Hoy estamos frente a un jugador mucho más maduro y convincente que ya no necesita basar tanto su juego en su físico”, explicó el mítico entrenador del tenista que volverà a ser número uno.

EL PIBE DE 40

Manu Ginobili nació el 28 de julio de 1977 en Bahía Blanca y hoy, a los 40 años, es una pieza fundamental de los San Antonio Spurs en la NBA. Su juego ha maravillado a propios y extraños, jugando a un básquet de alto nivel a pesar de sus cuatro décadas. A su talento con la naranja le sumó un cuidado extremo de su cuerpo, que le permitieron convertiste en uno de los mejores deportistas argentinos de la historia.

En una entrevista que dio meses atrás para el sitio latino de la NBA, contó que una de las claves de su vigencia es su dieta. El momento clave ocurrió en el 2011, cuando decidió sumar al fisioterapeuta Paulo Maccari para diagramar una nueva alimentación, debido a que estaba notando que se estaba desgarrando más de la cuenta. Verduras, pescado, pollo, huevos de granja y cada vez menos carne roja son algunos de las claves de su dieta actual.

LA PERFECCIÓN SUIZA

Roger Federer cumplirá el 8 de agosto 37 años y es el número 1 del ranking ATP más longevo de la historia. Muchos lo consideran el mejor tenista de siempre, y sus números apoyan esta etiqueta, ya que por ejemplo ha ganado hasta el momento 20 Grand Slam.

Al ser consultado el año pasado sobre las claves de su vigencia, indicó: “Me entreno con mayor intensidad en diciembre, cuando no hay torneos. En plena temporada -que se extiende de enero a noviembre- no practico al mismo ritmo, porque no quiero saturar. Sólo quiero mantener la base que construí en diciembre”.

EL INOXIDABLE CHAPU BRAÑA

El caso local de un deportista cercano a los 40 años en plenitud es, sin dudas, Rodrigo Braña. El volante central de Estudiantes llegó a los 39 semanas atrás y es el jugador más importante que tiene el entrenador Lucas Bernardi.

El Chapu, que es seguido de cera por los profesionales albirrojos, va descansando durante la temporada en distintos encuentros para no sobreexigirse y llegar de la mejor manera a los partidos más importantes que tiene el León.

SANTIAGO LANGE

Uno de los argentinos que consiguió medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Santiago Lange, es un caso excepcional. El regatista, tras superar un cáncer de pulmón, logró llegar a la gloria olímpica junto a Cecilia Carranza con 55 años.

El nacido en San Isidro indicó en varias charlas con la prensa que no deja ningún detalle librado al azar en su preparación para llegar de la mejor manera a las más exigentes competencias de un deporte que desgaste mucho.