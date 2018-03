Por primera vez en 13 meses crecieron más las exportaciones a Brasil que las importaciones

Fue en febrero pasado. Sin embargo, el saldo comercial arrojó un déficit en contra de nuestro país de 715 millones de dólares

Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron en febrero a un ritmo más elevado que las importaciones por primera vez en trece meses, a pesar de que el rojo comercial bilateral se incrementó en el segundo mes del año un 13% respecto a mismo período de 2016.

Así lo reflejó, la consultora Ecolatina al presentar su informe sobre Intercambio Comercial Argentina-Brasil de febrero, en base a los datos del Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios del vecino país, lo que ratificó que la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil continuó en terreno negativo.

El saldo comercial arrojó un déficit en contra de nuestro país de US$ 715 millones en el segundo mes del año, 13% mayor al registrado en febrero de 2017 (US$ -634 millones), planteó el trabajo.

El leve incremento del rojo (US$ -81 millones) obedeció a que en febrero de 2018 el ritmo de expansión de las ventas a Brasil (+17,7%) fue más elevado que el que tuvieron las importaciones desde el gigante de América del Sur (+15,3%).

No obstante, en valores el incremento del 15% de las importaciones representó un alza de US$ 194 millones respecto de las compras externas realizadas en febrero de 2017, mientras que el incremento del 18% de las exportaciones significó un aumento de las ventas externas de US$ 113 millones respecto del mismo mes del año pasado.

Durante febrero, se mantuvo y profundizó la tendencia de crecimiento de las exportaciones a Brasil que se había registrado en el primer mes del año, y de hecho, por primera vez en trece meses, las exportaciones crecieron a un ritmo más elevado que las importaciones desde Brasil.

El dato es doblemente positivo si se toma en consideración la evolución de las importaciones totales de Brasil (que crecieron 13,7%).

En este sentido las ventas al mercado brasileño superaron ese incremento, aumentando la participación argentina en las importaciones totales de Brasil a 6% del total (ganando 0,2 puntos respecto al mismo mes del año pasado).

A nivel producto el alza de las exportaciones estuvo explicada principalmente por las compras desde Brasil de vehículos de pasajeros y de carga, autopartes, polímeros plásticos, aceite de girasol y productos de aluminio.

Las importaciones desde Brasil continúan en alza impulsadas por el ingreso al mercado local de vehículos de pasajeros, autopartes, maquinaria agrícola, mineral de hierro. Asimismo, el total de exportaciones de Brasil al mundo crecieron 11,9% i.a. en febrero de 2018, mientras que las ventas a la Argentina treparon de manera más acelerada lo que incrementa la participación en las exportaciones totales de Brasil a 8,5% del total.

Por último, el flujo de comercio bilateral con el principal socio comercial, alcanzó US$ 2.215 millones en febrero de 2018, lo que implica un incremento de 16% respecto al mismo mes del año pasado.

UN PRIMER BIMESTRE POSITIVO

Las ventas al país vecino totalizaron en el primer bimestre del año 1477 dólares, 12% más que en 2017. “Un indicador que puede ayudar a explicar este crecimiento es un dato que sobresale de la publicación del Ministerio de Industria: las importaciones de automóviles crecieron 123% en Brasil, de lo que se descuenta que una porción grande de esa torta se la llevó la argentina. Polímeros plásticos, autopartes, aceite de girasol y aluminio completan el top 5 de la canasta exportadora a Brasil del mes”, explicó la consultora Abeceb en su informe mensual sobre el comercio bilateral.

Si bien el déficit es elevado, en febrero se observó un cambio importante en la configuración del comercio con Brasil: por primera vez en doce meses las exportaciones argentinas crecieron más que las importaciones.

“Con los datos publicados por el IBGE brasileño, confirmando el repunte de 1% de la economía brasileña en el año recientemente concluido, los augurios para las exportaciones argentinas al país vecino son positivas. La industria manufacturera acumuló en 2017 un crecimiento de 1,7%, anotando cuatro subas consecutivas entre trimestres. El consumo de las familias creció tras dos años. La inversión bruta dejo de caer en términos desestacionalizados. Todas señales de que en este año la demanda de productos argentinos al gigante sudamericano excederán largamente la registrada el año pasado”, agregó el informe.

“Solamente las exportaciones automotrices subirán, de acuerdo a nuestras proyecciones, en torno al 13% en valor”, proyectó la consultora de Dante Sica a la vez que advirtió que por la sequía las exportaciones de trigo pueden caer.

Por el lado de las importaciones, en lo que va del año acumulan un incremento de 15,7%; la mitad que la registrada hacia al final de 2017, cuando tocaron un pico de 31%.

“Con un escenario base de compras desde Brasil creciendo en torno al 8% en valor, anotando una considerable desaceleración con respecto 2017, podemos esperar que las importaciones sigan creciendo por debajo de las ventas. El rojo con Brasil se expandirá en el corto plazo, aunque para el total del año esperamos un saldo similar a los 8.600 millones de 2017 si esta tendencia continúa”, proyectó Abeceb.