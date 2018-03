“Rescato la actitud del equipo, pero nos vamos con un empate con sabor a poco”

| Publicado en Edición Impresa

El DT del Lobo se mostró caliente en la zona de camarines, porque se les escapó un triunfo a tan solo dos minutos del pitazo final en el campo Gasolero.

“Tuvimos varias situaciones de convertir y creíamos que lo ganábamos, pero bueno, ellos hicieron méritos para lograr el empate y da lástima porque el gol llegó al final, lamentablemente se nos escapó”, recalcó.

“Rescato la actitud del equipo para buscar siempre, eso por sobre todas cosas, hay que seguir sumando, si bien queríamos ganar pero bueno, nos vamos con un empate que suena a poco”, agregó el orientador táctico.

Arias tiene un nivel europeo, podría atajar en cualquier club de alla”

Facundo Sava

DT de Gimnasia

“Los cambios fueron de la mano de contener el ataque de las bandas de ellos; rescato la entrega del equipo, lo repito, las situaciones de gol, la defensa con uñas y dientes para sostener nuestro arco en cero, veníamos muy bien en defensa, hay que seguir por este camino”, marcó.

“Arias venía teniendo poco trabajo, en este partido se lució, tiene nivel de fútbol europeo, es un arquero para jugar en cualquier club de allá, es un gran profesional”, dijo sobre el arquero tripero.

“Después de los cambios nos estabilizamos, teníamos todo controlado, ya pasó ahora hay que pensar en Banfield, nada más”, cerró.

“NOS VAMOS TRISTES”

Cuando en nuestra ciudad se desgustaba el plato de la victoria, llegó el gol del empate del ex pincha Emiliano Ozuna que dejó al Lobo con el sabor agridulce de una victoria que se le escapó de las manos, tal así fue el sentimiento del goleador albiazul de la noche, Lorenzo Faravelli que dijo: “Me parece que el empate fue justo, no pudimos sostener la pelota, nos pasaron por arriba en el segundo tiempo, nos vamos tristes porque porque nos empatan en el final; era un partido importante para acercarnos a las zona de copas, tenemos que hacer una autocrítica, no jugamos bien, debemos mejorar”, aseguró.

“Nos esta costando jugar de visitante, algo hay, nos hacemos fuertes de local pero caemos de visitantes, tenemos la chance ahora de recuperarnos en casa”.