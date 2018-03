El Lobo no pudo aguantarlo y se trajo un empate ante el urgido Temperley

Gimnasia no mostró su mejor versión, pero logró ponerse en ventaja gracias a un gran acción de Faravelli. Sin embargo, el Gasolero se le fue encima y aprovechó una aparición de Ozuna para decretar el empate

| Publicado en Edición Impresa

Tras la gran victoria ante San Lorenzo, el equipo de Sava encontraba en su calendario al muy necesitado Temperley en el Beranger, con la firme idea de conseguir dos triunfos de manera consecutiva, algo que ha sido esquivo en la actual Superliga.

Y ante la obligación, el conjunto Gasolero dominó los primeros minutos frente a un Gimnasia y Esgrima La Plata que no estuvo cómodo, no logró ejercer la presión alta, característica deseada por su entrenador y no tuvo control del juego en toda la primera mitad. De esta manera, y ante un elenco local urgido por los tres puntos, el Lobo vio cómo los de Gastón Esmerado manejaron el ritmo de las acciones, llevando peligro al arco de Alexis Martín Arias, desde los pies de un muy movedizo Fernando Brandán. Temperley mostró más decisión, y con la urgencia como motor, estuvo más claro con el balón, mientras que Gimnasia deambuló en el campo y sólo logró acercarse a los tres palos defendidos por Josué Ayala mediante las distintas pelotas paradas. Así llegó la única clara del tripero en los 45 minutos iniciales. Maximiliano Coronel conectó un tiro libre ejecutado por Facundo Pereyra que se fue cerca del palo izquierdo del ex Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza. Los de Esmerado respondieron con un cabezazo del mencionado Brandán, que el arquero mens sana sacó por arriba del horizontal, en la chance más peligrosa del cotejo, hasta entonces. Con un equipo local que fue más que el tripero, Pompei decretó el cierre de la primera mitad.

El inicio del complemento mostró el mismo deseo local. Un pelotazo a espaldas de Oreja dejó a Gentile mano a mano ante Alexis Martín, quien mostró su segunda gran acción de la noche. Algunos minutos más tarde, el Lobo se acercó al arco contrario. Alemán picó por izquierda y envió un centro que, luego de la pifia del central Riveros, un sorprendido Pereyra mandó por arriba del travesaño. Seguido a esto, y en un momento que no lo tenía como favorable al visitante, Lorenzo Faravelli presionó la salida local, abrió el balón para Alemán y fue a buscar lo que intuyó como una pared al punto penal. Allí, el ex Newell´s impactó un balón que batió a Ayala y generó el festejo tripero por el 1 a 0, en 10´minutos del complemento.

Con el marcador a favor y el Gasolero buscando desesperadamente el empate, Sava mandó a la cancha a Licht y a Bolívar para lograr más contención y frenar la embestida celeste.

Sin embargo, y ante un Alexis Martín Arias que se mostró como lo mejor del albiazul, ganando varios mano a mano durante toda la noche, un pelotazo cruzado desde la derecha hacia la izquierda, encontró al ingresado Emiliano Ozuna, quien controló el balón ante la sorprendida vista de Facundo Oreja, y logró batir al arquero tripero para empatar el partido en uno, a los 43´del complemento. Los instantes finales mostraron un partido que se quebró por completo, ante dos equipos que no se conformaron con el empate, pero quedaron sujetos a ese destino.

Gimnasia no jugó un gran partido y encontró la ventaja de manera casi inesperada. Pero luego se metió demasiado atrás, sufrió los intentos locales que convirtieron a Martín Arias en la figura, y no lo supo aguantar como para quedarse con las tres unidades, algo que no logra desde la victoria 1 a 0 ante Olimpo, en Bahía Blanca.

El Lobo empató 1 a 1 en su visita a Temperley, algo que sirve para seguir sumando, pero que no era el resultado deseado en la previa. Facundo Sava y todo el plantel deberán ahora poner su mente en el Banfield de Julio César Falcioni, próximo rival del viernes a las 19, en una seguidilla que, a priori, se presenta como una buena oportunidad para engrosar su caudal.