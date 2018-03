Los industriales cruzaron al Gobierno: “Están susceptibles”

El titular de la central fabril, Miguel Acevedo, rechazó los dichos del ministro de la Producción, que les reclamó inversiones. Sin embargo le bajó el tono a la disputa

| Publicado en Edición Impresa

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, dijo ayer que “en línea general estamos completamente de acuerdo con este Gobierno, con las medidas” pero reclamó la necesidad de diálogo para resolver situaciones puntuales de distintos sectores productivos.

“Nos generó un poco de sorpresa, nos llamó la atención. Quizá están un poco susceptibles”, dijo Acevedo a una radio en referencia a las declaraciones del ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien pidió a los industriales que “se dejen de llorar e inviertan”.

“DE ACUERDO CON LAS MEDIDAS”

“En línea general con este Gobierno estamos completamente de acuerdo, con las medidas. Son medidas de largo plazo, difíciles de tomar”, reconoció, pero también señaló que como industriales “estamos en la línea de batalla”.

“Estamos viendo entrar productos que para nosotros son subsidiados y eso no se puede tomar como una crítica sino que hay que sentarse a hablar”, dijo en declaraciones a Radio 10.

“No podemos tener una mirada de estadística. La estadística dice que hay muchos a los que les está yendo bien y a otros que no y eso no es llorar. Eso yo no lo quiero ver como un llanto”, dijo .

En referencia a las definiciones de Cabrera indicó que no cayeron bien “pero lo vemos como un tropezón”.

“Las definiciones de Cabrera no cayeron bien, pero lo vemos como un tropezón”

“Hay que poner paños fríos, tenemos que empezar a volver a hablar y a empezar a tener discusiones más profesionales porque si no volvemos a esa dicotomía de empresa grande contra chica, campo contra industria. No se está discutiendo eso, hoy se está queriendo discutir en forma adulta temas como el aborto, ahí es adonde tenemos que ir a discusiones donde puedan ser responsables. No quiero tener la razón”, agregó.

ESFUERZO ANTIINFLACIONARIO

También se refirió a la inflación y al tipo de cambio. Respecto del primero señaló que “se debe tender a bajar la inflación”.

“Si no es 15 será 17 pero tenemos que hacer mayores esfuerzos para seguir cumpliéndola” puntualizó,

Advirtió que a lo largo del año se sucederán distintas situaciones a las que se deberán atender.

“Hoy estoy viendo en el tema de granos, la sequía va a impactar y lo hará negativamente en muchas cosas, en trabajo, en más recesión. Estos son los cisnes negros”, dijo, pero en contraposición marcó que “si Brasil tiene una recuperación mayor a la estimada claramente va a ser bueno para la Argentina”.

GRADUALISMO

Se refirió al gradualismo de algunas decisiones como es el alza de tarifas para minimizar su impacto inflacionario.

“Se están ajustando tarifas que está subiendo y posiblemente puedan estar más arriba pero eso va en contra de la inflación. Las herramientas para combatir la inflación las tiene (el Gobierno), puede hacerlo más despacio, no tan drásticas”

Respecto al tipo de cambio señaló que “el dólar no está atrasado, no es la causa sino el efecto. El problema lo tenemos en la inflación y en otras cosas que son estructurales que hacen que no tengamos moneda fuerte que debería ser el peso argentino y no el dólar”.

También aludió a la decisión de los Estados Unidos de gravar las importaciones de acero desde el resto del mundo.

“Nosotros tenemos un mercado doméstico en el que tenemos que ser más fuertes, por eso decimos que no tenemos contradicciones con el Gobierno para poder salir a exportar”.

“Del otro lado está Estados Unidos, Francia, Europa, Reino Unido con el Brexit que también están queriendo darle valor agregado a los productos y eso es lo que está haciendo Estados Unidos”, agregó.

Señaló que en ese esquema “el peligro es China. Nosotros tenemos que saber ubicarnos en eso, tenemos que saber qué hacer para estar mejor ubicados geopolíticamente y exportar a esos países y hacerlo con valor agregado”.

COMPETITIVIDAD

También Acevedo había dicho el viernes que la competitividad de la industria es vital y afirmó que “hay que seguir trabajando en bajar el costo argentino y mejorar las condiciones para exportar”.

“La clave para exportar más y abrirnos al mundo es continuar con este camino de disminución de la presión tributaria”, explicó Acevedo.

El dirigente industrial admitió que “recién esto va a ser relevante a partir de 2020, cuando entran más en profundidad los beneficios de algunas medidas que se tomaron en ese sentido”.

Acevedo explicó que “hoy tenemos tasas de interés altas con baja profundidad de crédito, costos de energía muy elevados hasta tanto maduren las inversiones y costos logísticos altos, entre otras cosas”. Dijo además que “un mercado interno dinámico y robusto es la plataforma fundamental para exportar más valor agregado”.

Por último, señaló que “el empresariado en general apoya la dirección del Gobierno. Después hay que discutir cuestiones puntuales, cómo aumentar el valor agregado, cómo generar mejores empleos y trabajar con las cadenas de producción de los distintos sectores para detectar los cuellos de botella”.

“DEBEN INVERTIR Y COMPETIR”

Cabrera había salido el sábado con los tapones de punta contra algunos dirigentes empresarios a los que reclamó generar una “agenda seria” y en tono brusco recriminó que “se dejen de llorar”, “se pongan a invertir y a competir”, y aclaró que desde el Gobierno no se va “a castigar a todo el pueblo argentino para enriquecer empresas grandes”.

“Lo único que no puede pasar es que los argentinos paguen la ropa más cara del mundo”, enfatizó.

“Algunos dirigentes empresarios se quejan en lugar de tener una agenda seria y adulta de competitividad”, sostuvo Cabrera y aseguró que el Gobierno “tiene siempre las puertas abiertas”, pero aclaró que “lo que no vamos a hacer es castigar a todo el pueblo argentino para enriquecer a empresas grandes”.

“El Presidente es muy realista y conoce, como todos nosotros, los procesos, las razones y la historia de la producción y la industria en la Argentina. Creemos que hay que tener una agenda positiva y dejarse de llorar”, agregó.