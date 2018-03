Se profundizan los cruces entre un fiscal y un juez por un supuesto pedido de coimas

Por decisión de la Cámara, Atencio fue recusado de la causa de IOMA. El magistrado respondió con una denuncia contra Paolini

La Sala IV de la Cámara Penal de La Plata hizo lugar a la recusación presentada por el fiscal Jorge Paolini, en el marco del enfrentamiento que mantiene con el juez de garantías Guillermo Atencio, quien finalmente fue apartado de la causa que investiga supuestos pedidos de coimas en IOMA.

Hoy, en el curso de la mañana, “se procederá a designar quién será su reemplazante”, explicó un vocero de tribunales a este diario.

En respuesta, agregó la misma fuente, el magistrado denunció penalmente al representante del Ministerio Público, a quien “acusó por incumplimiento de los deberes a su cargo durante la instrucción del expediente que tuvo a su cargo”.

Como este diario viene informando, la Justicia penal platense es el escenario de un cruce de acusaciones entre uno de los seis jueces de Garantías, una ex empleada de este magistrado y un fiscal.

El eje de la disputa es el supuesto pedido de coimas millonarias y manejos irregulares de la información vinculada con una causa que investiga una presunta defraudación a la citada obra social.

La información que trascendió tenía que ver con una denuncia que el fiscal Jorge Paolini presentó en diciembre pasado ante el fiscal general Héctor Vogliolo, en virtud de una declaración que había formulado una ex empleada del juez Guillermo Atencio, Paola Alayo, quien paradójicamente habría tenido funciones en IOMA cuando estalló el escándalo.

Según pudo saber este diario, la mujer declaró que ese magistrado “pidió dinero a los imputados” en la causa 25932 del año 2012, que son cinco acusados (tres de ellos ex funcionarios) por supuestas maniobras fraudulentas a IOMA. Dijo que lo hizo “por intermedio suyo” para “favorecerlos” y por eso “había denegado en dos oportunidades los requerimientos de detención” que pidió el fiscal Paolini (a cargo de la instrucción de esa causa).

Este expediente, actualmente, el que tiene la denuncia original de Alayo, se encuentra radicado en la fiscalía Nº 9 del Departamento Judicial San Martín, a la que ahora girarán la presentación de Atencio “a los fines que estime corresponder”, se indico.

CONTRAATAQUE

Alayo, se sabe, después se desdijo y esa situación fue aprovechada por el abogado Marcelo Peña, que representa a la mujer, para pedir la nulidad de todo lo actuado.

“Fui convocada por el fiscal Jorge Paolini, bajo promesa de interceder ante su par Hugo Tesón para solucionar la situación procesal que atravieso en una causa en la que fui denunciada por tentativa de fraude al fisco”, explicó Alayo en su presentación.

También dijo que el doctor Paolini ya le habría “anticipado en audios de wats app” que “mediante mi cooperación iba a socorrer mis inconvenientes laborales”.

Declaró que finalmente “fui al despacho del fiscal, el 19 de diciembre último, y me pidió que borrara los audios que tenía, antes mencionados, y que confirmara que Atencio había pedido dinero a través suyo, supuestamente, para no detener a personas en una causa por ilícitos en el IOMA, “bajo la promesa de que no tenía que firmar nada, posición que me negué a aceptar”.

Alayo aseguró en su presentación que aceptó dialogar con el fiscal, pero que en la charla “nunca dije que haya presenciado un pedido de coimas, tal como lo manifestó Paolini en la irregular presentación que hizo el 20 de diciembre último”.

“Paolini no reparó en mi autoincriminación, y por ello se debe declarar la nulidad de las actuaciones”, señaló Alayo.

Paolini, cabe aclarar, en medio del cruce de acusaciones, planteó la recusación del juez Atencio por considerar que la situación implicaba una supuesta afectación del principio de “independencia e imparcialidad”, más allá de “la veracidad o falsedad de las afirmaciones” que hizo Alayo. A esto, la Cámara Penal acaba de hacer lugar.