La desgarradora realidad de ir a la universidad en zona de guerra

Todos los días, los estudiantes universitarios de Sinaí del Norte, una provincia en el noreste de Egipto, tienen que lidiar con los sonidos de disparos, controles policiales militares y la constante amenaza de bombardeos.

La provincia es el hogar de aproximadamente 100 mil estudiantes que se dividen en dos universidades: la Universidad del Canal de Suez, pública, y la Universidad de Sinaí, privada.

Los últimos años, facciones afiliadas al ISIS (Estado Islámico) aumentaron sus ataques a los militares egipcios, muchas veces en el mismo corazón de Sinaí. Los resultados fueron devastadores, con muertos, heridos y daños materiales inmensos.

Khuloud, una estudiante de 21 años, cuenta que en los cuatro años que lleva en la universidad "pasé algunos de los peores días de mi vida. Es difícil para los que no son de acá entender lo difícil que estudiar cuando estás permanentemente en amenaza".

La joven nació en Mansoura, a unos 480 kilómetros de Sinaí del Norte, y vive allí durante la época de estudio. "Te vas a la mañana sin saber si vas a volver a la noche", aseguró, y añadió una frase lapidaria: "Tuvimos que rezar por compañeros muertos tres veces este año. Pareciera que nunca termina".

"Vivimos en un estado de miedo permanente. Vehículos acorazados patrullan las calles todo el tiempo. He visto hombres enmascarados correr y soldados morir a la luz del día", afirma Khuloud.

Otra estudiante, llamada Roqaya, apuntó que "además de la amenaza diaria de violencia, las comunicaciones e Internet son cortadas constantemente durante operaciones militares o por ataques del ISIS. A veces no hay forma de avisarle a nuestros familiares que estamos bien. Algunos escriben cartas o le piden ayuda a los taxistas para contactar a sus familias. Si algo me pasara, mi familia tardaría dos días en enterarse".

La mayoría de los estudiantes aseguran sentirse enojados por el trato que reciben por parte de los militares. Los controles exhaustivos obligan a vaciar la mochila y cualquier tipo de contenedor, y los jóvenes deben pasar varios al día. "Una vez me arrestaron sin motivo después de que me pidieran mi identificación de la universidad", narró Alaa, un joven oriundo de Kuwait que asegura que el trato hacia las personas que no son de nacionalidad egipcia es abusivo. "Estuve preso dos noches sin motivo y no me dieron oportunidad de contactar a mi familia", afirmó.

Así todo, los jóvenes aseguran sentirse "afortunados". Existen casos de personas detenidas por mucho más tiempo o acusadas de terrorismo sin motivo. Ni siquiera la universidad es segura para ellos: hace unos meses, un edificio sufrió los efectos de un bombardeo a un control de seguridad.