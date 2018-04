Desde la UCR reconocen "errores políticos" del Gobierno y apuntan contra Aranguren

El gobernador de Mendoza y titular del Comité Nacional de la UCR, Alfredo Cornejo, reconoció hoy "errores políticos" cometidos por el Gobierno, advirtió que su partido "no va callarse más" al interior de Cambiemos y apuntó contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, al señalar que "no traer su dinero al país no ayuda a salir del populismo".

Al exponer en un almuerzo organizado por el Rotary Club, Cornejo señaló "errores" en la marcha del Gobierno, como la suba en las tarifas de servicios públicos, y deslizó criticas al consultor presidencial Jaime Durán Barba, además de rechazar las denuncias de su socia de la Coalición Cívica Elisa Carrió contra el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.

RELATIVA NORMALIDAD

Con un tono más firme frente al PRO que su antecesor, José Corral, desde que asumió la presidencia de su partido en diciembre, Cornejo consideró que el país vive un "momento de relativa normalidad" con "un moderado optimismo", después "de las excentricidades del populismo" kirchnerista, aunque admitió que existe una "gran fragilidad fiscal" en dos años de la gestión de Cambiemos.

"La gran dificultad que tenemos es que la mayoría de los argentinos no sabe que tenemos una gran fragilidad fiscal", sostuvo el gobernador, quien endilgó el rechazo de la sociedad al "ajuste necesario" a la "campaña populista" desarrollada por los tres candidatos presidenciales en las elecciones de 2015.

Frente a los rotarios, Cornejo reconoció "errores políticos y de comunicación del propio Gobierno", entre los cuales mencionó el tratamiento que se le dio al aumento en las tarifas de servicios públicos y la forma en la que se lanzó la reforma previsional.

CRÍTICAS A ARANGUREN

"Salir del populismo aumentando tarifas bruscamante -porque es un ajuste necesario- es un sinceramiento imprescindible de hacer, pero hacerlo sin explicar claramente por qué y a dónde, y sin la colaboración de las empresas distribuidoras de gas y de electricidad no es un buen camino", dijo y se quejó de que ese ajuste "lo estén pagando los sectores medios y medios bajos", importante base electoral de Cambiemos.

Además, advirtió que "no habrá reforma laboral si la planteamos desde la necesidad de las grandes empresas", en vez de hacerlo desde las necesidades de la "micro y mediana empresa de tomar y despedir personal con mayor facilidad".

"Hay cosas que debemos corregir y que son errores importantes", insistió el gobernador cuyano, y dejó en claro que para los radicales "es hora de no callarse más en esos debates y hacer contribuciones positivas en la marcha del gobierno de Cambiemos".

Cornejo apuntó directamente al ministro Aranguren, con el cual el radicalismo ya había tenido cruces por la venta de acciones de la compañía estatal de transporte de energía eléctrica en alta tensión, Transener.

"Tenemos un ministro de Energía que explica el aumento de las tarifas con mucha racionalidad, pero que paralelamente dice que no va a traer sus recursos al país hasta que no tenga credibilidad el programa económico de Argentina. No creo esto le haga bien a la salida del populismo", señaló.