Ordenan la detención de ex gobernador de Jujuy

El juez Isidro Cruz ordenó anoche la detención del ex gobernador de Jujuy, Eduardo Fellner, acusado de desviar 1.300 millones de pesos que la organización Tupac Amaru habría recibido para construir unas 2.200 viviendas, las cuales nunca se levantaron. Además, el magistrado dispuso los arrestos de Luis Cosentini, ex ministro de Tierra y Vivienda; Lucio Abregú, ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ); y Héctor Carrizo y José Mercado, ex integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial. También la orden pesa sobre Claudia Trenque, ex escribana de la Tupac Amaru y la propia Milagro Sala.

Según las primeras informaciones, la policía de esa provincia fue hasta el domicilio de Fellner para hacer efectiva la detención, pero no lo encontraron.