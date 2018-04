El escenario del partido ante Boca vuelve a desatar polémica

Desde las oficinas del Estadio “Ciudad de La Plata” aseguran que Gimnasia ya hizo un pedido para jugar allí con el Xeneize en la 25º fecha. En calle 4 lo niegan enfáticamente

El encuentro de la 25º fecha entre Gimnasia y Boca, parece que se empezó a jugar con bastante antelación. Hace un par de semanas atrás había existido un rumor sobre que había posibilidades que el encuentro se juegue en el Estadio “Ciudad de La Plata”, y no en el Bosque, pero la dirigencia albiazul desactivó estos comentarios afirmando que en este torneo al menos no. Es que la idea que regrese el público visitante está firme, pero esto sería recién para el próximo campeonato, que empezará tras el Mundial de Rusia.

Pero en las últimas horas, este medio pudo confirmar al consultar a una alta fuente de la agencia administradora del Estadio “Ciudad de La Plata”, que hubo una comunicación desde la dirigencia Tripera, solicitando la posibilidad de jugar frente a Boca allí, en 25 y 32.

La respuesta fue positiva, por lo que el Estadio está a disposición del Lobo, aunque después dependerá de otras áreas, para saber si se podrá jugar un partido con público local y también visitante. Y una de esas áreas es A.Pre.Vi.De., que tendrá que dar el visto bueno lógicamente.

El encuentro frente al Xeneize por la 25º fecha, está programado para el domingo 29 de abril venidero, en el inusual horario de las 11. Esto quiere decir que no tardará demasiado en conocerse la decisión, de si se jugará en el Estadio “Juan Carmelo Zerillo”, ó se traslada a 25 y 32.

Tras obtener esta afirmación proveniente del Estadio “Ciudad de La Plata”, este medio en la jornada de ayer buscó contactarse con directivos de Gimnasia, que en todos los casos lo negaron o afirmaron no saber nada al respecto, pero que desde la Sede no había salido nada.

“Nosotros no hicimos desde el Club ningún tipo de pedido del Estadio para el partido contra Boca. A nivel Superliga, desde mañana (por hoy) se empezará a trabajar en un Comité para la vuelta del público visitante de cara al próximo campeonato. Se habló de algún posible partido como prueba en este torneo, pero nosotros no hicimos ninguna gestión para ir contra Boca al Ciudad de La Plata, y no se mencionó nuestro partido como uno de los que se utilizaría para realizar alguna prueba”, aseguró anoche el presidente albiazul, Gabriel Pellegrino.

Es sabido, que una parte de la gente de Gimnasia no quiere saber absolutamente nada con salir de 60 y 118, y mucho menos para ir a 25 y 32.

La última vez que Gimnasia jugó un partido oficial de local en el “Ciudad de La Plata”, fue el 15 de junio de 2013, por la última fecha del Torneo de la B Nacional. Esa noche goleó 3-0 a Sarmiento de Junín y se despidió de la segunda categoría del fútbol argentino.

Después, el 30 de junio de 2016, jugó un partido amistoso ante Independiente que terminó 1-1.